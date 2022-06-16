Ученые: Оливы были одомашнены еще в неолите 16.06.2022, 14:14

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Специалисты из Израиля обнаружили один из самых ранних примеров одомашнивания фруктовых деревьев.

Они пришли к выводу, что оливу окультурили около семи тысяч лет назад на территории Центральной долины реки Иордан. Кроме того, исследователи, по-видимому, нашли свидетельства одомашнивания инжира того же времени. По мнению археологов, это указывает на сложное и обеспеченное общество древних садоводов, пишет Naked science.

Олива европейская, она же — маслина культурная, представляет собой вечнозеленое субтропическое дерево, которое не встречается сегодня в диком виде. Мало кто отдает себе отчет, что плоды оливы — это ягоды или фрукты (ведь овощами, на самом деле, называют части растений, а не плоды, и произрастают овощи только на растениях, относящихся к травянистым). А одомашнивание фруктовых деревьев — процесс, который занимает многие десятки и даже сотни лет (поскольку дерево растет гораздо медленнее, чем трава).

Поэтому общества, которые находятся на грани выживания, этим заниматься не будут. Подобный промысел характерен лишь для культур, пребывающих в стадии изобилия. С другой стороны, усадьбы фруктовых деревьев — хорошее вложение в будущее, причем не только в собственное, но и потомков. Это уже предполагает зачатки сложного общества. Так что фиксирование времени одомашнивания подобных деревьев может многое рассказать о людях, которые этим занимались.

Так считают и археологи из университетов Тель-Авивского и Еврейского в Иерусалиме (Израиль). Изучив остатки древесного угля (всего 622 образца) возрастом от 7,2 до 6,7 тысячи лет назад из археологического памятника Тель-Цаф, расположенного в Центральной долине реки Иордан, ученые пришли к выводу, что в тот период были одомашнены олива и даже, вероятно, инжир.

В обугленных остатках, которые изучили археологи, присутствовала немалая доля оливковой (6,4 процента от общего количества угля) и фиговой (6,5 процента) древесины. Олива не произрастает в этой местности в диком виде, поэтому ученые считают, что ее разводили там намеренно. А вот фига росла, но из-за того, что ценность ее древесины мала, едва ли у людей были причины собирать ее ветви в больших количествах и приносить в деревню. Скорее эти ветви попали в древний костер благодаря обрезке, которую и сегодня практикуют для повышения урожайности инжира. Поэтому исследователи считают, что местное население в те времена занималось культивированием и этого дерева.

Так как оливки и фиги нельзя назвать скоропортящимися (а еще их можно высушить или сделать масло), вполне возможно, что местное население могло торговать ими на большие расстояния — это признак еще большего усложнения общества. На достаток местных жителей указывают и большие зернохранилища во дворах домов, и керамика с богатой и изысканной росписью, и многочисленные остатки костей домашних животных. Кроме того, там нашли предметы, привезенные издалека: керамику из Северного Леванта или Месопотамии, обсидиан из Анатолии, медное шило с Кавказа, нилотские раковины из Египта и другие предметы.

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