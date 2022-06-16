В Киеве могут появиться улицы Короткевича, Калиновского и Скорины 16.06.2022, 14:41

Народное голосование уже идет.

Идея переименования улицы Добролюбова в Киеве на улицу в честь выдающегося белорусского писателя, которую одобрили эксперты Киевского городского совета, принадлежит украинскому литератору Вячеславу Левицкому, пишет Белорусский совет культуры.

Вот так он аргументирует кандидатуру белорусского писателя:

«Короткевич — выпускник Киевского университета, любил столицу Украины и писал о ней более четко, чутко и более этично, чем большинство других урбанистов».

Также «белорусский след» есть и в других рекомендациях экспертной комиссии.

Например, ул. Брестська и Астраханська могут быть переименованы в честь белорусского первопечатника Франциска Скорины или национального героя Кастуся Калиновского.

Народное голосование уже идет. Отдать голос можно через приложение «Київ Цифровий» (App Store, Google Play). Принять участие могут те, у кого есть украинский номер и электронная подпись.

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