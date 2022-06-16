Базаров и рок Истории 1 Владимир Пастухов

16.06.2022, 15:12

Владимир Пастухов

Кремль вдохновляется примером СССР, для которого изоляция была нормой существования.

Людям свойственно наделять своих оппонентов психологическими характеристиками, присущими им самим. Если люди испытывают неуверенность, ярость, страх, отчаяние в связи с разверзнувшейся бездной войны, то они полагают, что и люди, развязавшие эту войну, втайне испытывают аналогичные чувства. На мой взгляд, это ошибка. Я не вижу никаких признаков особого беспокойства в Кремле в связи с текущей политической ситуацией. Это не значит, что я не вижу поводов для беспокойства для тех, кто сидит в Кремле, - отнюдь, полагаю, что их более чем достаточно. Речь именно о рефлексии. На мой взгляд, никакой серьезной рефлексии пока нет, и тому есть целый комплекс причин.

1. Люди, которые сегодня оказывают решающее влияние на принятие политических решений, по складу своего характера - игроки, привыкшие и умеющие рисковать. По типу мышления – это системщики, живущие выстроенными в их воображении длинными управленческими цепочками, схемами и блок-схемами. Все происходящее для них – не более чем перебор разных сценариев достижения нужного им результата. Сейчас они испытывают скорее азарт, чем страх, не говоря уже об угрызениях совести.

2. В целом в Кремле уверены, что приобретенная ими в комплекте с войной патриотическая подушка безопасности обладает колоссальной амортизирующей силой, и в перспективе от одного до трех лет никакая революция им не грозит, а дальше либо шах сдохнет, либо ишак. Успеют что-то придумать – смотри предыдущий пункт.

3. Кремль вдохновляется примером СССР, для которого изоляция была нормой существования. Они понимают, что полный отказ от российских энергоносителей на Западе возможен, разве что если они действительно попрут на Варшаву, Вильнюс и Таллинн или залупят по Киеву атомной бомбой, и поэтому почти наверняка этого не сделают. А без такого отказа – это практически самофинансируемая война. Конечно, года за три Запад проблему поэтапно решит. Но в этом случае снова смотри предыдущие два пункта.

4. Надо понимать, что тем, кто рулит сегодня Россией, глубоко наплевать на корчи всякого рода купчиков и пижонов, у которых рушатся бизнес-империи, которые теряют возможность бывать на своем любимом Западе, возить туда жен, любовниц и наследников. "Кремлевские" готовы допродать желающим оставшиеся места в вагоне нового российского госкапитализма. Кто не успел, пусть валит, их интересы учитываться более не будут.

Холодные и расчетливые планировщики пока ни капли не комплексуют и уверены, что смогут избежать ошибок предшественников и не повторить судьбу СССР 1.0, создав вечную нестираемую версию империи. По сути, Россией управляют сегодня очень русские, многократно описанные в литературе люди. Если вы хотите знать, кто придумал войну с Украиной, я готов предложить вам свою версию ответа: коллективный тургеневский Базаров. Базаров, вышедший из народовольческой шинели, успевший поносить буденовку и поучаствовать в приватизации 90-х, доживший до наших дней в формате "технооптимиста". Я, кстати, нисколько не сомневаюсь в их управленческих талантах – иначе бы мы с ними всеми давно уже попрощались.

Проблема в том, что они верят, будто СССР скончался вследствие управленческих ошибок, которые поддаются рациональному осмыслению и устранению, а я верю, что он исчез в силу неустранимых исторических и культурных противоречий, развитие которых носило иррациональный характер и поэтому в принципе неустранимо. Поэтому боевым управленцам придется вскоре сразиться совсем не с тем противником, к встрече с которым они себя столь тщательно готовят. И, боюсь, что в борьбе с этим противником их многочисленные таланты бесполезны. Он нападает, когда хочет, откуда хочет и рвет изнутри самую изощренную и продуманную систему. Он – рок Истории.

Владимир Пастухов, Telegram

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