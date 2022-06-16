Какая погода ждет белорусов на выходных? 16.06.2022, 15:15

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Прогноз на 17-19 июня.

17 июня погоду в стране будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, пишет pogoda.by.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9.. +15°С, максимальная днем +18..+24°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

18 июня погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром по юго-востоку, а днем в северо-западных районах страны скажется влияние атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку, а днем в отдельных районах по северо-западу кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +20..+25°С.

19 июня республика окажется под влиянием очень теплой тропической воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы, в северо-западных районах страны погодные условия продолжит определять фронтальный раздел. Преимущественно без осадков, лишь по северо-западу страны кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +27..+34°С, по северо-западу +20..+26°С.

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