Украина вошла в первую десятку рейтинга применения передовых технологий 5 16.06.2022, 15:31

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Соседние с Украиной места заняли Швейцария и Польша.

Украина заняла восьмое место в рейтинге стран, передовых в применении технологий, в исследовании Global Skill Report 2022, пишет liga.net.

"Это значит, что украинцы – одни из лучших в мире в работе с компьютерными сетями, базами данных, операционными системами, инженерией безопасности, программной инженерией, компьютерным программированием, облачными вычислениями, веб-разработкой, разработкой приложений для мобильных устройств и т.д.", – объясняют в Минцифре позицию Украины в рейтинге.

На первом месте в этом рейтинге – Индонезия. Соседние с Украиной места заняли Швейцария (седьмое) и Польша (девятое).

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