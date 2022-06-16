В Беларуси появилась новая схема мошенничества, которая набирает обороты 2 16.06.2022, 15:40

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Она связана с приложениями банков.

Мошенники использовали удаление из Google Play и App Store приложений белорусских банков, попавших под санкции (БелВЭБ и «Дабрабыт»), как идею для нового способа кражи денег со счетов белорусов. О сути этой довольно банальной схемы рассказали в «Беларусбанке», передает агентство «Минск-Новости».

Жертвами мошенников могут стать клиенты, пользующиеся «М-банкингом», отмечают в финансовом учреждении.

Как поясняет пресс-служба, мошенники используют мессенджеры Viber и Telegram, создают в них фальшивые аккаунты банка и присылают пользователям сообщение от имени банка: якобы из-за санкций банковское приложение заблокировали в Google Play и App Store, и чтобы сохранить работоспособность приложения, установленного у пользователя на телефоне, нужно установить себе новую версию, которая содержится в файле, прикрепленном к сообщению.

На самом же деле в файле содержится вирус. Когда пользователь скачает и запустит его, он откроет злоумышленникам путь к данным, которые позволят им украсть деньги с его счетов. Каким именно образом действует вирус, в банке не уточнили.

Представители «Беларусбанка» подчеркивают, что их банк не рассылает свое приложение в мессенджерах, скачивать его можно только из Google Play и App Store.

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