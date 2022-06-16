Наступательные силы ВСУ на юге сковывают силы врага 16.06.2022, 15:46

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В то же время россияне ведут постоянные обстрелы на Херсонщине и Николаевщине, создавая иллюзию присутствия.

Наступательные силы Вооруженных сил Украины на юге страны сковывают силы врага. Как передает «Униан», об этом во время брифинга сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Как сообщила Гуменюк, в Черном море сейчас находится группировка вражеских кораблей в составе трех носителей крылатых ракет – это два корабля и одна подводная лодка.

"Под натиском наших наступательных действий на Херсонщине и Николаевщине враг становится достаточно скованным в своих действиях, активности не проявляет. Его основной тактикой является постоянный обстрел территорий, для создания иллюзии своего присутствия", - пояснила она.

По ее словам, пока эвакуация с юга является крайне сложной не только из-за обстрелов, но и из-за блокпостов, которые расставили оккупанты. Сложность эвакуации усугубляется наличием зон минирования.

Также она добавила, что ситуация в Приднестровье достаточно спокойная, никаких активных действий не наблюдается.

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