Лукашисты записывают в «тунеядцы» многодетных 6 16.06.2022, 15:53

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Фото: bortnikau.livejournal.com

В одном из районов отличилась «тунеядская» комиссия.

В Островецком районе в базу «тунеядцев» включили больше 1700 человек. Но после проверки выяснилось, что около 1000 человек включили в «иждивенцы» по ошибке, следует из новости в районной газете. Среди них оказались многодетные, а также те, кто работает по договору подряда или выехали на заработки в Россию, пишет zerkalo.io.

В районной «тунеядской» комиссии пояснили, что в «тунеядцы» попали в том числе выехавшие за границу, а также окончившие учреждение образования и еще не трудоустроенные. К «иждивенцам» также отнесли также тех, кто уволился, но не успел еще зарегистрироваться безработным. Напомним, правительство в марте обновило «тунеядский» декрет: те, кто работает или учится за границей, должны платить за жилищно-коммунальные услуги в своем жилье в Беларуси по полным тарифам.

При этом позже выяснилось, что около 1000 человек включили в базу «тунеядцев» ошибочно, потому что эти люди считаются занятыми в экономике. Среди них оказалось многодетные, а также те, кто воспитывает детей до семи лет. В базу по ошибке также попали те, кто занят на земельных участках, и те, кто работает по договору подряда. Также убрали из числа «иждивенцев» тех, кто уехал гасторбайтером в Россию. Напомним, те, кто трудится или обучается в странах ЕАЭС, тех не включают в базу.

Также ошибочно к «тунеядцам» отнесли тех, кто работает на строительстве объектов Белорусской АЭС в российских фирмах.

На начало этого года в Островецком районе проживало 28 802 человека. Получается, что в базу «тунеядцев» в этом районе изначально внесли почти 6% населения. Если же считать только трудоспособное население, то тогда этот показатель будет еще выше.

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