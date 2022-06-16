«Банк отклонил SWIFT-перевод и списал за это $65 комиссии» 7 16.06.2022, 16:10

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Теперь белоруска не может вернуть свои деньги.

Читательница Onlíner в апреле решила перевести $500 SWIFT-переводом из российского банка «Тинькофф» в «Белорусский народный банк». Перевод не прошел и вернулся на счет, по пути потеряв комиссию за выполнение (на самом деле нет) услуги. Оказалось, в сложных взаимоотношениях банков найти виновника и вернуть деньги нелегко даже спустя два месяца. Разбираемся в ситуации и пытаемся понять, как от этого застраховаться.

— Я заранее обратилась в «БНБ-Банк» и спросила, как мне лучше перевести деньги из банка «Тинькофф» к ним, чтобы перевод наверняка дошел. Мне предложили две длинные инструкции, заверив, что оба варианта перевода работают. В итоге перевод не прошел, а деньги вернулись, за исключением $50 комиссии за совершенную операцию и $15 комиссии банка «Тинькофф» за отправку SWIFT-перевода, — рассказывает Нина.

По словам клиентки, «БНБ-Банк» в ответ на ее вопросы предложил дать поручение «Тинькофф Банку», чтобы тот перевыполнил платеж по прежним реквизитам, но обеспечил поступление средств не так, как ранее.

— Я вообще не понимаю, почему обычные клиенты должны вникать во все эти взаимоотношения банков, кому-то что-то высылать и доказывать? Тем более когда я по их инструкции потеряла на ровном месте $65, — задается вопросом клиентка банка. — Теперь оба банка делают друг друга крайними и выгораживают себя, якобы никто из них не виноват. При этом банк «Тинькофф» вошел в положение и вернул мне $15 за отклоненный SWIFT-перевод. На мою просьбу к «БНБ-Банку» возместить расходы никто даже не ответил. То есть я все сделала по инструкции, а итоге потеряла деньги за невыполненную банком услугу. И выходит, виновных спустя два месяца нет?

«Мы никак не могли списать никакую комиссию». Что говорит «БНБ-Банк»?

В «БНБ-Банке» утверждают, что международные SWIFT-переводы у них в подавляющем большинстве случаев проходят успешно. Сложности возникают редко, но банк «прикладывает максимум усилий, чтобы помочь клиентам».

Также в банке описали цепочку SWIFT-перевода, которая (в упрощенном варианте) выглядит так.

Отправитель перевода обращается в свой банк.

Банк отправляет деньги, и они проходят через «руки» 2—3 банков-корреспондентов по очереди.

Получатель перевода забирает деньги из своего банка.

— Сложности в последнее время происходят на втором этапе. Отдельные банки в одностороннем порядке приняли решение не обслуживать потоки платежей, связанные с Республикой Беларусь или Российской Федерацией. Именно поэтому сейчас критически важно корректно указывать цепочку банков-корреспондентов, через которые пройдет перевод. Это те банки, которые точно проведут ваши деньги по пути к банку получателя, — советуют в «БНБ-Банке».

В банке говорят, что в ситуации читательницы «Тинькофф» отправил ее деньги через цепочку корреспондентов, один из которых перевод отклонил и взял комиссию за возврат платежа. И повлиять на это банк не может, потому отправляет клиентку к банку-отправителю.

— То есть данный перевод не дошел до «БНБ-Банка». А значит, мы никак не могли списать никакую комиссию. К сожалению, мы не располагаем информацией о том, какой или какие из банков-корреспондентов взяли комиссию. Однако по письменному запросу клиента разбирательство по этому поводу может начать «Тинькофф Банк». Отметим, что такое разбирательство, как правило, происходит за счет клиента и все равно, к сожалению, не приведет к возврату списанной комиссии. Чтобы уменьшить шанс возникновения подобных ситуаций, «Белорусский народный банк» неоднократно уведомлял «Тинькофф Банк» о необходимости использовать корректный перечень банков-корреспондентов, — комментирует банк.

Можно ли избежать подобной ситуации? Наверняка — нет, но можно минимизировать риск, указав в переводе реквизиты банков-корреспондентов, которые наверняка обслуживают платежи между Беларусью и Россией. Причем, с обеих сторон: как банка-получателя, так и банка-отправителя.

— «БНБ-Банк» об этом позаботился и опубликовал на своем сайте реквизиты своих банков-корреспондентов. Эта информация выложена в открытом доступе на сайте «БНБ-Банка». Если вы отправляете SWIFT-перевод — внесите именно эти реквизиты. Если вы ожидаете SWIFT-перевод — передайте отправителю эти реквизиты. Точность в этом вопросе — залог быстрого и успешного получения денег, — заверили в банке.

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