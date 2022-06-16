Что происходит в клубничной столице Беларуси? 16.06.2022, 16:40

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Цена на ягоду стартует от 1,5 рубля за килограмм.

Рынок в агрогородке Дворец Лунинецкого района называют «клубничной комаровкой». Сюда съезжаются скупщики красного золота, которые везут ягоды в столицу, северные регионы страны и Россию, пишет «Медиа-Полесье».

Поздняя весна сказалась на созревании ягоды, которую в Лунинецком районе выращивают в промышленных масштабах.

Тем не менее, рынок активизируется. Появились даже «бочки», но пока к ним очереди не выстраиваются.

Цена на ягоду в зависимости от сорта и качества сегодня от 1, 5 до 8 рублей за килограмм.

Въезд на рынок транспорта заготовителей не изменился в сравнении с прошлым годом: для легковых авто — 15 руб, микроавтобусов — 30 руб, грузовых — 40 рублей.

К заготовителям местного райпо, принимающим некондиционную ягоду в бочки, присоединились заготовители из Старых Дорог. У всех цена одинаковая — 30 копеек за кг. Однако люди стараются сдать хоть и мелкую, но пока ещё сухую клубнику подороже.

В прошлом году клубнику на рынке во Дворце 16 июня закупали в основном по рублю-полтора, в лучшем случае — по 2-2,5 рубля. В это время пик продаж уже начинал снижение. Сейчас — только набирает обороты.

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