Что изменится в белорусских школах с 1 сентября? 16.06.2022, 17:03

Лукашисты решили ввести обязательную школьную форму.

«Комсомолка» собрала топ-3 изменений, которые ждут школьников уже с 1 сентября.

Во-первых, в белорусских школах вводится обязательная школьная форма. Надо отметить, что речь идет не про одинаковую для всех учреждений образования форму. Каждая школа выберет свою - ту, которую посчитает наиболее комфортной и удобной, а также будет прививать деловой стиль школьникам.

Также каждая школа разработает отличительный элемент или эмблему, по которой ее учащихся можно будет отличать от остальных.

Во-вторых, ужесточаются требования относительно мобильных телефонов на уроках. Смартфоны школьникам придется оставлять в новом ученом году в специально оборудованных местах.

В-третьих, в Беларуси вводят разные дневники для мальчиков и девочек. Дневники будут выпущены на двух языках - белорусском и русском.

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