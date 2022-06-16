РФ применяет запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов

РФ применяет запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов3
- 16.06.2022, 17:41
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СБУ получила новые подтверждения.
СБУ получила новые подтверждения, что войска РФ используют запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, следователи Службы безопасности получили их в ходе документирования военных преступлений российских военных на Северной Салтовке – наиболее пострадавшем от вражеских бомбардировок и обстрелов жилом массиве Харькова.
В часности, по предварительным выводам экспертов, оккупанты использовали среди прочих и кассетные боеприпасы, запрещенные в большинстве цивилизованных стран мира.
Сообщается, что при осмотре задокументированы разрушения и повреждения почти всех зданий на территории этого массива, а это:
4 дошкольных учебных учереждения,
2 общеобразовательные школы,
1 поликлиника,
2 супермаркета,
59 многоквартирных жилых домов высотой в 9, 12 и 16 этажей.
Также в ходе осмотра изъяты многочисленные обломки боеприпасов, которые отправили на экспертизу .
Сбор и фиксацию доказательств военных преступлений россиян следователи СБУ осуществляют в рамках многоэпизодного уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
"Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге для привлечения их к ответственности. Досудебное расследование проходит при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.