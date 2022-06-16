РФ применяет запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов 3 16.06.2022, 17:41

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СБУ получила новые подтверждения.

СБУ получила новые подтверждения, что войска РФ используют запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, следователи Службы безопасности получили их в ходе документирования военных преступлений российских военных на Северной Салтовке – наиболее пострадавшем от вражеских бомбардировок и обстрелов жилом массиве Харькова.

В часности, по предварительным выводам экспертов, оккупанты использовали среди прочих и кассетные боеприпасы, запрещенные в большинстве цивилизованных стран мира.

Сообщается, что при осмотре задокументированы разрушения и повреждения почти всех зданий на территории этого массива, а это:

4 дошкольных учебных учереждения,

2 общеобразовательные школы,

1 поликлиника,

2 супермаркета,

59 многоквартирных жилых домов высотой в 9, 12 и 16 этажей.

Также в ходе осмотра изъяты многочисленные обломки боеприпасов, которые отправили на экспертизу .

Сбор и фиксацию доказательств военных преступлений россиян следователи СБУ осуществляют в рамках многоэпизодного уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге для привлечения их к ответственности. Досудебное расследование проходит при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.

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