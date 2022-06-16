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РФ применяет запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов

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  • 16.06.2022, 17:41
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РФ применяет запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов

СБУ получила новые подтверждения.

СБУ получила новые подтверждения, что войска РФ используют запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, следователи Службы безопасности получили их в ходе документирования военных преступлений российских военных на Северной Салтовке – наиболее пострадавшем от вражеских бомбардировок и обстрелов жилом массиве Харькова.

В часности, по предварительным выводам экспертов, оккупанты использовали среди прочих и кассетные боеприпасы, запрещенные в большинстве цивилизованных стран мира.

Сообщается, что при осмотре задокументированы разрушения и повреждения почти всех зданий на территории этого массива, а это:

4 дошкольных учебных учереждения,

2 общеобразовательные школы,

1 поликлиника,

2 супермаркета,

59 многоквартирных жилых домов высотой в 9, 12 и 16 этажей.

Также в ходе осмотра изъяты многочисленные обломки боеприпасов, которые отправили на экспертизу . 

Сбор и фиксацию доказательств военных преступлений россиян следователи СБУ осуществляют в рамках многоэпизодного уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге для привлечения их к ответственности. Досудебное расследование проходит при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.

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