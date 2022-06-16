«Смешных цен» уже больше не будет 16.06.2022, 17:55

В Беларуси закрылись магазины с дешевой одеждой и обувью.

В мае стало известно, что в Слуцке и Ганцевичах закрылись некоторые «азиатские» магазины с дешевой одеждой и обувью.

Как сообщает kurjer.info, сегодня со здания по улице Ленина, 185 (бывшая «Крыніца») сняли вывеску «азиатского» магазина «Смешные цены».

В Слуцке закрылись также торговые объекты на Максима Богдановича — «Мир одежды и обуви», на 14 Партизан (напротив «Строймаркета»). Все эти магазины (в народе их называют «азиатские») продавали дешёвую одежду и обувь. В то же время в Беларуси завели уголовное дело против владельца 240 торговых объектов низких цен.

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