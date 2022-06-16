Макрон объяснил телефонные звонки Путину 11 16.06.2022, 18:03

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Эммануэль Макрон

Президент Франции признался, что переговоры не приносят конкретного результата.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что нужно иметь работающий канал связи с Россией на всякий случай. При этом он получал одобрение от украинского президента Владимира Зеленского на все контакты с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Макрона на пресс-конференции в Киеве.

"Нам нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности", - сказал Макрон.

По словам французского президента, на данный момент эти переговоры не приносят какого-то конкретного результата, но возможно, момент для успеха этих переговоров может наступить в будущем.

"В конце концов эта дискуссия должна состояться", - отметил Макрон.

По его словам, Зеленский давал согласие на переговоры лидера Франции и России каждый раз еще с 2019 года.

"Украина должна выиграть войну, сохранив территориальную целостность и суверенитет, но потом все равно надо будет говорить с россиянами", - добавил Макрон.

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