Макрон объяснил телефонные звонки Путину

Макрон объяснил телефонные звонки Путину11
- 16.06.2022, 18:03
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Президент Франции признался, что переговоры не приносят конкретного результата.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что нужно иметь работающий канал связи с Россией на всякий случай. При этом он получал одобрение от украинского президента Владимира Зеленского на все контакты с лидером РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Макрона на пресс-конференции в Киеве.
"Нам нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности", - сказал Макрон.
По словам французского президента, на данный момент эти переговоры не приносят какого-то конкретного результата, но возможно, момент для успеха этих переговоров может наступить в будущем.
"В конце концов эта дискуссия должна состояться", - отметил Макрон.
По его словам, Зеленский давал согласие на переговоры лидера Франции и России каждый раз еще с 2019 года.
"Украина должна выиграть войну, сохранив территориальную целостность и суверенитет, но потом все равно надо будет говорить с россиянами", - добавил Макрон.