В центре Минска на берегу Свислочи появится новый общегородской парк 6 16.06.2022, 18:06

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Вот что там будет.

В центре Минска в пойме Свислочи до 2030 года создадут общегородской многофункциональный парк с заказниками и спортивными площадками. Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет zerkalo.io.

Решением Мингорисполкома утвержден градостроительный проект детального планирования территории ландшафтно-рекреационной зоны, которая будет расположена в центральной части столицы в границах улиц Маяковская, Аранская, Денисовская, Индустриальная и переулка Серебрянский на берегах Свислочи. Общая площадь проектируемого участка — 60 га, причем около половины его занимает водохранилище, обслуживающее ТЭЦ-2.

Из-за выгодного расположения практически в центре города эта территория обладает высоким градостроительным потенциалом: в документе ее называют «одним из наиболее важных элементов системы ландшафтно-рекреационных территорий водно-зеленого диаметра». В перспективе здесь собираются обустроить многофункциональный парк городского значения с площадками для спорта и активного отдыха.

Детальный план предусматривает обустройство и озеленение двух островов на водохранилище, чтобы сохранить обнаруженные там ценные виды растений. Для удобства оба берега Свислочи на территории парка будут соединены мостами — правда, попасть по ним на острова будет невозможно: их территорию объявят особо охраняемой. Чтобы в парк можно было приехать на машине, Индустриальную улицу реконструируют, а на территории парка устроят парковки.

Реализовывать план предполагают в два этапа. На первом, который продлится до 2030 года, планируется построить ресторан быстрого питания и благоустроить прилегающую территорию — то есть реконструировать технический мост с трубопроводом и возвести пешеходный, а также выполнить экологическую реконструкцию на островах водохранилища.

Расчетный этап реализации (он начнется после 2030 года) может быть осуществлен после приведения экологического состояния проектируемой территории к нормативным показателям (под этим подразумевается сокращение санитарно-защитных зон близлежащих предприятий).

На данном этапе собираются снести одноэтажную застройку в районе улиц Луговой и Полевой и коммунальное здание на Индустриальной, продлить «ливневку» вдоль левого берега Свислочи и благоустроить правый берег реки. Кроме того, на территории парка появятся прогулочная зона, детские и спортивные площадки, общественные туалеты и др.

Напомним, в начале июня после совещания у Лукашенко также стало известно о планах инвестора из ОАЭ построить между Цнянкой и Дроздами в Минске «умный город» под названием «Северный берег» — там тоже появятся парк и мультифункциональная застройка. Арабский бизнесмен обещает, что «такого проекта, как будет построен в Минске, еще не было нигде в Европе». Строительство обещают начать уже в ближайшее время.

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