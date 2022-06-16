Банки вводят очередные новшества 1 16.06.2022, 19:30

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Новый сбор и повышенная комиссия за переводы из-за границы.

Банки вводят очередные новшества для своих клиентов. К примеру, у «Банк БелВЭБ» появится комиссия за некоторые услуги, а «Приорбанк» увеличил сбор за переводы из-за границы, пишет zerkalo.io.

«Приорбанк» увеличил с 13 июня комиссию переводы валюты из-за рубежа до 3%. При этом сбор может быть минимум 15 рублей, а максимум — 2500 рублей. Ранее комиссия составляла 1%.

«Банк БелВЭБ» с 24 июня введет комиссию за некоторые услуги. Так, появится сбор за выдачу наличных без зачисления на текущий счет физлица, либо за зачисление денег на текущий счет физлиц по банковскому переводу в валюте. Комиссия составит 1% от выданной или поступившей суммы. Сбор составит минимум 10 рублей.

Также банк введет комиссию за зачисление денег по банковскому переводу в белорусских рублях через ЕРИП. Этот сбор будут брать, если сумма зачисления превысит 30 тысяч рублей. Комиссия — 1% от суммы превышения за календарный месяц по всем счетам в совокупности.

«Паритетбанк» с 14 июня увеличил лимит по выдаче наличных с расчетных физлиц до 20 тысяч долларов или пяти тысяч евро по всем счетам клиента. Снять такую сумму можно не чаще одного раза за 30 календарных дней. При этом деньги надо предварительно заказывать в отделении банка за 10 рабочих дней.

«Белгазпромбанк» с 16 июня изменил комиссию за снятие наличных в своих кассах по картам «Мир», она составляет 15% от суммы.

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