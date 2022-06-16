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США ужесточили санкции против «Белавиа»

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  • 16.06.2022, 18:36
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США ужесточили санкции против «Белавиа»

Из-за нарушения санкций.

США расширили ограничения в отношении авиакомпании «Белавиа», сообщает Reuters со ссылкой на Департамент торговли США.

Решение было принято в связи с выполнением полетов на самолетах Boeing в нарушение санкций, введенных после вторжения России в Украину. С 8 апреля «Белавиа» выполнила более 30 полетов на Boeing в Россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и Египет.

Теперь компаниям во всем мире запрещается обслуживать, ремонтировать или иным образом использовать американские запчасти для воздушного флота «Белавиа», сообщает издание.

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