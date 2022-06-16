СМИ: Из-за падения производства в Беларуси снизилось потребление энергии 5 16.06.2022, 19:12

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Можно подозревать, что АЭС снова не работает.

Как говорят «Нашай Ніве» осведомленные источники в сфере энергетики, Белорусская АЭС никак не может выйти на самоокупаемость и стабильную работу: к проблемам с невозможностью продать энергию в Европу добавились проблемы сокращения внутреннего потребления из-за падения производства.

«Энергию невозможно продать за границу по политическим причинам, а спад производства сокращает потребности в энергии. В стране проседает промышленность: если в цехах не собираются МАЗы, если не собираются БЕЛАЗы и так далее — куда ее [энергию] девать?», — говорит собеседник.

«Есть основания полагать, что сейчас станция не работает под видом планового ремонта. На самом деле, это нормально, что какие-то две недели в год АЭС проходит плановый ремонт, но у нас выходит не две недели, а половина года», — добавляет источник.

Тем временем, последнее обновление на сайте Минэнерго о количестве произведенной на АЭС энергии датируется 8 февраля 2022-го.

В лукашенковских СМИ деятельность Островецкой АЭС давно не упоминалась.

На БелТА есть майский отчет об экскурсии по АЭС для группы литовских медиаперсонажей, которые называются влиятельными блогерами: после экскурсии они все высказались в духе того, что отказ Литвы от приобретения энергии с АЭС — страшная ошибка литовских политиков в ущерб простым людям.

В то же время к запуску готовится второй энергоблок Белорусской АЭС, который предполагается запустить в 2022 году.

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