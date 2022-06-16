Белорусские нефтяники лишились еще одного актива в Украине 1 16.06.2022, 20:02

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Общая сумма впечатляет.

В Украине арестовано имущество белорусской компании, которая бурила скважины для добычи нефти, стоимостью более 100 млн долларов.

В Украине арестованы уставной фонд в 1 млрд гривен (33,8 млн долларов), а также движимое и недвижимое имущество на сумму 3 млрд гривен (101,5 млн долларов) компании, которая принадлежит резиденту Беларуси. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Исходя из описания активов, можно предположить, что речь идет об ООО «Сервис Ойл», которое дислоцировалось в Полтаве.

ООО «Сервис Ойл» занималось бурением нефтяных скважин методом гидроразрыва пласта в Полтавской области. О том, что конфискованная техника, показанная на фото, предназначалась именно для этих целей, Флагштоку подтвердил специалист:

«Техника на фото предназначена для гидроразрыва пластов, флот ГРП, стоимость примерно 4 миллиона долларов. Буровая установка, в мешках, видимо, химия, либо для приготовления буровых растворов, либо пропант для проведения гидроразрыва. Ну и вагоны-бытовки для буровой».

ООО «Сервис Ойл» являлось дочерней компанией ПО «Белоруснефть». После того, как беларусское предприятие попало под международные санкции из-за репрессий в отношении своих работников, собственность украинской дочерней компании перевели на ОАО «Пуховичинефтепродукт».

Напомним, ранее украинские правоохранительные органы арестовали корпоративные права и банковские счета общей стоимостью 20 млн гривен (около 677 тыс. долларов) ООО «БНК-Украина». Учредителями компании являлись ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и ПО «Белоруснефть».

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