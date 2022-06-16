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Великобритания передаст Украине более 20 САУ

  • 16.06.2022, 20:08
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Великобритания передаст Украине более 20 САУ

Об этом заявил министр обороны Великобритании.

Украина получит от Великобритании более 20 самоходных артиллерийских установок.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и руководителя ОП Андрея Ермака.

Министр обороны Великобритании заявил, что Россия превосходит Украину в артиллерийском обстреле в соотношении 20:1 в некоторых районах. Однако союзники начинают предоставлять Украине артиллерию и ракетные системы большой дальности, которые позволят нашим войскам победить.

Он также отметил, что вскоре Украина сможет достичь значительного прогресса на востоке.

Уоллес считает, что страны-союзники предоставляют Украине достаточно оружия, чтобы выиграть войну. Так, Британия закупила и отремонтировала более 20 орудий большой дальности M109 у бельгийской оружейной компании. Теперь она пришлет их Украине.

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