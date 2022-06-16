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На Марсе нашли необычный блестящий предмет

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  • 16.06.2022, 21:01
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На Марсе нашли необычный блестящий предмет

Что это?

Исследователи из НАСА нашли на Марсе предмет, который зажало между двумя камнями. Они предполагают, что это может быть деталь марсохода Perseverance.

Марсоход НАСА Perseverance сфотографировал блестящий серебристый предмет, зажатый между двумя камнями на дне кратера Джезеро. Робот, размером с автомобиль, исследует этот участок планеты с февраля 2021 года.

По словам команды ровера, этот космический мусор не с Марса, возможно, это Perseverance доставил его с Земли. «Одна из наших версий — это может быть кусок термоодеяла, который был частью спускаемой ступени — реактивного ранца с ракетным двигателем, который спустил устройство в 2021 году», — отмечает команда Perseverance.

По словам представителей НАСА, эти снимки предмета с воздуха также помогают инженерам оценить эффективность и состояние задней крышки и парашюта, что может помочь в разработке будущих миссий на Марс.

Perseverance ищет признаки древней жизни на Марсе и собирает образцы для последующего возвращения их на Землю. По словам членов команды миссии, миллиарды лет назад в Джезеро было озеро и дельта реки, поэтому это отличное место для такой работы.

Марсоход сделал множество интересных фотографий, на которых не видно обрывков его собственного защитного снаряжения. Например, в выходные Perseverance сделал запоминающийся снимок из дельты Джезеро, на котором запечатлены балансирующий валун и скала, поразительно похожая на голову змеи с открытым ртом.

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