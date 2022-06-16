«Все забито, машины особо не двигаются» 2 16.06.2022, 21:15

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Большие очереди наблюдаются на въезд в Беларусь из Польши.

Между Польшей и Беларусью закрыты несколько участков для пересечения границы на авто — к пункту таможенного оформления (ПТО) Варшавский мост образовались очереди. На них водители, которые пытаются въехать в нашу страну, стали жаловаться еще с вечера 15 июня. Говорят, такая ситуация тут уже не впервые с момента, как для белорусов сняли ограничения на выезд через наземные пункты пропуска, пишет zerkalo.io.

«Кто на „красный канал“ — они, наверное, вообще только завтра домой попадут»

В первой половине дня Александр (имя изменено) выезжал из Беларуси и заметил большую очередь на въезд со стороны Польши.

— Очередь собралась в 3−4 км, никакого движения. Я 220 машин насчитал. Аналогичная ситуация была неделю назад в среду — тогда якобы компьютеры зависли, остался ночевать в Польше, а люди писали в чате, что стояли и по 20 часов, — пожаловался мужчина. — Сейчас сам пережидаю, чтобы очередь рассосалась, и поеду обратно. Через неделю ждем опять новое «зависание» и новую отговорку.

Ольга возвращается домой в Беларусь от сестры, к которой ездила в гости. Ее машина подъехала к ПТО в 12 по Минску, к 18 часам все еще стояла на польской стороне. Последний час, говорит собеседница, очередь почти не движется.

— Поляки не пускают, потому что некуда пустить. «Елка» — «пятачок» между Польшей и мостом в Брест — вся забита, особо никто не двигается. В очереди говорят, что на белорусской стороне забит «красный канал», — рассказала собеседница и поясняет, почему колонна машин стоит. — Одна граница только «Варшавка» осталась — «Домачево» и «Песчатка» не работают. В Польше сегодня и завтра — праздник, будет четыре выходных. Народ и едет. Вроде бы никто между собой в очереди не ругается.

У брестчанки Марины сложилось другое впечатление — девушка сама только час назад прошла границу и говорит, что ситуация в очереди была довольно напряженной.

— Кто молчит, кто уже в изнеможении, кто ругается — некоторые агрессивно себя ведут. Естественно, если человек стоит в очереди и подъезжает его брат или сестра, он пропускает его, чтобы тот «вклинился». Ругань вообще страшная стоит.

Девушка подъехала встала в очередь на границе еще в 8 утра, только к 17.30 ей удалось въехать в Брест.

— Это очень долго. И это еще кто в какой канал попадет. Кто на «красный», там забито просто все — они, наверное, вообще только завтра домой попадут. То система зависает, то еще что-то там, честно говоря, мы так и не поняли: у пограничников она виснет или у таможенников. Ребята, кто чаще ездит, говорят, что это уже неделю так. Но эта смена еще более-менее… На прошлой неделе со среды на четверг ехали мои знакомые: как стали — и ни с места на целую ночь. С часу ночи система просто не работала. А представьте, и маленькие дети же в машинах. Люди уже и звонили в погранслужбу — неужели нельзя это как-то настроить?

Девушка тоже пожаловалась, что на этом участке границы не работают другие погранпереходы. Она говорит, что в Польше стоит еще большая колонна машин на въезд в Беларусь — «километра два точно».

С Вячеславом журналисты созванивались в 16.30 по Минску — парень стоял на границе двух стран. Чтобы пересечь польскую границу, ему пришлось ждать 4,5 часа. В 18.30 он все еще на мосту на подъезде к белорусской.

— Со вчерашнего вечера и ночи достаточно долго стояли люди, сегодня во второй половине дня уже движение пошло. Но на стороне Польши нет никого. Как ее проходишь, начинается процесс «стояния» — ориентировочно тут больше 100 машин. Грубо говоря, поляки работают как надо, а наши — как всегда. Визуально очередь была больше двух километров.

Молодой человек работает в Польше и сейчас едет в свой родной город по делам. Многие в очереди, предполагает, приезжали в соседнюю страну закупаться.

— Когда сняли ограничения по въезду, люди, конечно, поехали. Кто-то едет зарабатывать на Запад, кто-то занимается перепродажей товаров. Они еще вчера закупились и все вместе поехали обратно, вот и появилось столпотворение. Ну и, думаю, еще потому, что действительно база «падала» у белорусских пограничников и таможенников, — предполагает Вячеслав.

«Очередь весь день»

Журналист «Зеркала» позвонила на горячую линию Брестской погрангруппы как водитель, чтобы узнать, почему так много машин стоит в очереди на въезд в Беларусь.

— Есть очереди. Причина в том, что забит «красный канал» (для въезда граждан, которым нужно что-либо декларировать. — Прим. ред.). Пункт пропуска вмещает определенное количество транспортных средств, поэтому, если он [весь] занят, соответственно, больше мы впустить не можем.

— А много машин сейчас стоит?

— Мы больше 20 машин на мосту не видим, поэтому такое количество и даем на сайте. Сколько там машин стоит в Польше, нам не видно, поэтому не могу вам сказать. Но сегодня целый день очереди и, думаю, что лучше не будет: очень много машин едет.

Сотрудница таможни подтвердила, что очереди действительно стали появляться с момента, как для белорусов сняли ограничения на выезд, однако ничего не упомянула о поломке внутренних рабочих баз.

— Естественно. Открыли границу — все поехали, кто-то еще и по нескольку раз за день. И все хотят что-то привезти. А работает только «Варшавский мост» — мы же тоже не резиновые и не роботы. Таможне же тоже надо все оформить — ничего не поделаешь, — пояснила она.

Ранее портал Newgrodno.by писал о ситуации на пунктах пропуска «Берестовица-Бобровники». Там читательница также жаловалась на большое количество машин на въезд в Беларусь в ночь на 16 июня. По ее словам, очередь доходила до 12 км, многие пытались «проскочить» вперед — доходило до драк между водителями.

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