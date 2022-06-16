Драги: Мир должна определить Украина 16.06.2022, 21:27

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Марио Драги

Об этом премьер Италии заявил в Киеве.

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что мир с Россией должен быть достигнут на условиях Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает korrespondent.net.

"Мы очень хотим мира. Мы хотим, чтобы не пострадали другие города, но Украина должна обороняться, чтобы достичь мира. И мы, так или иначе, ничего не будем делать, не принимая во внимание волю Украины. Мир должен быть таким, как его хочет видеть Украина, и он должен быть продолжительным", - считает глава итальянского правительства.

Он подчеркнул, что во время визита услышал от людей в Украине надежду, и отметил, что "мы призваны поддержать и помочь Украине построить свое будущее".

Во время визита в Ирпень Драги заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия не хочет мира, а хочет только войны и сломать Украину и ЕС.

"Существует прямая зависимость, чем больше мощного оружия мы получаем, тем быстрее мы можем освобождать наших людей и нашу землю… Затронули сегодня темы дипломатических усилий, которые прилагаются разными сторонами, чтобы восстановить мир. Все видят, что единственным препятствием для всех этих усилий является неготовность Российской Федерации к реальным действиям, к реальным переговорам, направленным на восстановление мира. Россия не хочет мира, она ничего не хочет, кроме войны...", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что государство-агрессор должно осознать, что мир не имеет альтернативы и должно начать искать мир.

"А пока все мы видим и слышали сегодня, когда зазвучала сирена воздушной тревоги, что Россия ищет только новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше и больше нашей земли. Цель России в этой войне - сломать Украину и таким образом сломать Европу. Россия хочет показать, что европейское объединение якобы неспособно быть эффективным и что европейские ценности не могут работать для защиты свободы. Мы должны вместе сломать этот сценарий", - сказал президент

По словам Зеленского, в Украине понимают, что путь в ЕС будет длинным, но украинцы готовы работать над этим и заслужили статус кандидата.Также он озвучил потребности Украины в оружии:

"Ожидаем новые поставки, прежде всего, тяжелое вооружение, современную реактивную артиллерию, системы противоракетной обороны и т.д.", - резюмировал гарант.

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