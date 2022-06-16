На Петербургском форуме нет ни одного крупного западного инвестора 1 16.06.2022, 21:58

3,184

США призывали инвесторов бойкотировать форум.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), начавшемся в среду, 15 июня, не будет ни одного серьезного западного инвестора, о чем свидетельствует программа, опубликованная на сайте форума. Из российских миллиардеров на мероприятии заявлены лишь шесть человек, передает DW.

Согласно программе, всего на форуме выступят 11 западных спикеров и шесть российских миллиардеров. Больше всего западных участников - пять - будет на дискуссии "Западные инвесторы: новые реалии". Это представители французской, итальянской, канадской и американских торговых палат, а также "Конфедерации итальянской промышленности". Цель этих организаций - оказание поддержки бизнесменам из этих стран в России.

Еще два западных спикера выступят на дискуссии, посвященной спорту и влиянию санкций на него. Глава Ассоциации европейского бизнеса, российской организации, представляющей интересы западных компаний в России, Тадзио Шиллинг обсудит бюджетную и налоговую политику в условиях санкций. На дискуссии об урбанизации будущего выступит итальянский бизнесмен Фабио Каччатори.

Западные участники форума

Кроме того, в обсуждении самодостаточной экономики примет участие французский экономист Жак Сапир. До войны он регулярно появлялся в российских СМИ, а также выступал за выход Франции из Евросоюза, отмечает интернет-издание "Агентство". Однако в конце февраля Сапир осудил российское вторжение в Украину, назвав его "неоправданным и недопустимым", и прекратил сотрудничество с RT и Sputnik.

На крупнейшем российском экономическом форуме в этом году выступят лишь шесть российских миллиардеров, хотя по состоянию на 2021 год в России насчитывалось более 120 бизнесменов с состоянием более 1 млрд долларов. В дискуссиях на форуме примут участие владелец "Северстали" Алексей Мордашов, глава "Новатэк" Леонид Михельсон, председатель совета директоров группы "Ренова" Виктор Вексельберг, бывший глава "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский, основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский и экс-глава ЧТПЗ Андрей Комаров.

На прошлой неделе Госдепартамент США объявил, что американские представители не будут участвовать в ПМЭФ ни в каком качестве, и призвал компании и правительства других стран присоединиться к бойкоту. "Мы призываем направить четкий сигнал о том, что "бизнеса как обычно" не будет, пока российские силы атакуют Украину", - заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».