Зеленский поручил проверить готовность к вторжению из Беларуси в четырех областях 5 16.06.2022, 22:04

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Владимир Зеленский

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины.

Владимир Зеленский на заседании ставки главнокомандующего поручил провести проверку готовности в четырех областях Украины к возможному новому вторжению со стороны Беларуси. Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы «Говорить великий Львів».

— Что касается направления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка верховного главнокомандующего… Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос — вопрос Беларуси.

Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны — что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно.

В результате есть поручение — сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны, — цитирует Данилова «Украинская правда».

Глава Совета национальной безопасности страны не уточнил, в каких областях будет проведена проверка. С Беларусью граничат Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская области.

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