Швею из Бреста обвиняют в неуплате налогов на 700 тысяч рублей
- 16.06.2022, 22:14
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На имущество обвиняемой наложен арест.
41-летняя брестчанка обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, ее сообщницы – в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает Следственный комитет, индивидуальный предприниматель из Бреста в течение трех лет оказывала услуги по пошиву изделий и продавала их в Беларуси и за границей, но не отображала операции в бухучете. Помогали ей в этом три знакомые 35, 44 и 55 лет.
По оценке СК, в бюджет было недоплачено налогов на сумму более 700 тысяч рублей.
Двое из фигуранток находятся под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде. На имущество обвиняемых на сумму более 420 тысяч рублей наложен арест.