WP: ФБР расследует, как американская электроника попала к российским военным 6 16.06.2022, 23:02

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В захваченной ВСУ военной технике РФ были обнаружены микросхемы из США.

ФБР и министерство торговли США начали расследование о возможных поставках высокотехнологичных устройств производства американских компаний производителфям российской военной техники, несмотря на введенные против РФ санкции.

Как сообщает The Washington Post, во время боевых действий в Украине в захваченных ВСУ дронах, радиолокаторах, танках и другой военной технике РФ были обнаружены микросхемы производства американских компаний.

Источник издания, близкий к расследованию, утверждает, что спецслужбы намерены установить, как эти микросхемы оказались в военной технике РФ и "отследить путь поставок этой продукции из США".

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