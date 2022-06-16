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WP: ФБР расследует, как американская электроника попала к российским военным

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  • 16.06.2022, 23:02
  • 3,812
WP: ФБР расследует, как американская электроника попала к российским военным

В захваченной ВСУ военной технике РФ были обнаружены микросхемы из США.

ФБР и министерство торговли США начали расследование о возможных поставках высокотехнологичных устройств производства американских компаний производителфям российской военной техники, несмотря на введенные против РФ санкции.

Как сообщает The Washington Post, во время боевых действий в Украине в захваченных ВСУ дронах, радиолокаторах, танках и другой военной технике РФ были обнаружены микросхемы производства американских компаний.

Источник издания, близкий к расследованию, утверждает, что спецслужбы намерены установить, как эти микросхемы оказались в военной технике РФ и "отследить путь поставок этой продукции из США".

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