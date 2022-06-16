WP: ФБР расследует, как американская электроника попала к российским военным

WP: ФБР расследует, как американская электроника попала к российским военным6
- 16.06.2022, 23:02
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В захваченной ВСУ военной технике РФ были обнаружены микросхемы из США.
ФБР и министерство торговли США начали расследование о возможных поставках высокотехнологичных устройств производства американских компаний производителфям российской военной техники, несмотря на введенные против РФ санкции.
Как сообщает The Washington Post, во время боевых действий в Украине в захваченных ВСУ дронах, радиолокаторах, танках и другой военной технике РФ были обнаружены микросхемы производства американских компаний.
Источник издания, близкий к расследованию, утверждает, что спецслужбы намерены установить, как эти микросхемы оказались в военной технике РФ и "отследить путь поставок этой продукции из США".