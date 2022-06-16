Сельхозпроизводство в Беларуси снижается 16.06.2022, 22:49

Снижение производства сельхозпродукции наблюдалось и в предыдущие месяцы.

По итогам января-мая 2022 года производство сельхозпродукции в Республике Беларусь не продемонстрировало роста и снизилось на 2,9%, передает belmarket.by.

За пять месяцев 2022 года в хозяйствах всех категорий производство сельхозпродукции в текущих ценах составило 6,7 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 2,9% меньше, чем в январе-мае прошлого года. В сельскохозяйственных организациях было произведено продукции на 6,5 млрд руб. (в сопоставимых ценах -2,7% к уровню января-мая 2021 года).

По данным Белстата, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы в живом весе 716,1 тыс. тонн, молока – 3 213,8 тыс. тонн, получено 1399,2 млн штук яиц.

На 1 июня нынешнего года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.

Снижение производства сельхозпродукции в Беларуси наблюдалось и в предыдущие месяцы. Так, по итогам января-апреля текущего года производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий сократилось на 1,7% к уровню января-апреля 2021 года. В первом квартале 2022 года сельхозпроизводство в Беларуси сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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