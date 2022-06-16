Российским хоккеистам запретили привозить Кубок Стэнли в Беларусь 2 16.06.2022, 23:06

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Запрещено привозить Кубок и в РФ.

Хоккеистам из России и Беларуси запретили привозить Кубок Стэнли в свои страны в случае победы их команды в турнире. Об этом заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.

“Мы уже уведомили оба клуба о том, что Кубок Стэнли не поедет в Россию или в Беларусь в этом году”, — сообщил Дэйли. Он добавил, что есть вероятность, что в будущем игроки получат такую возможность.

Стоит отметить, что запрет для белорусских хоккеистов имеет гипотетический характер – в финале Кубка Стэнли встречаются “Колорадо Эвеланш” и “Тампа-Бэй Лайтнинг”, в составах которых нет ни одного игрока из Беларуси. Однако за “Тампу” играют российские нападающие Никита Кучеров и Михаил Сергачев, а также голкипер Андрей Василевский. Еще один россиянин, форвард Валерий Ничушкин, выступает за “Колорадо”.

В то же время хоккеисты из России могли привезти трофей в Беларусь, как это ранее сделал в 2004 году вратарь Николай Хабибуллин.

Каждый хоккеист команды, выигравшей Кубок Стэнли, имеет право привезти его в любую страну на сутки (без учета времени в пути).

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