Урок «беллита» для чиновников 8 Ирина Халип

17.06.2022, 7:32

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На лбах чиновников раздувается очередная багровая шишка от наступания на грабли.

«Путин, наверное, и сам не понял, что стал главным «украинизатором», - написала мне на днях киевская коллега. – Теперь миллионы людей, которые всю жизнь говорили по-русски (у нас в Украине никогда языковой проблемы не было, все говорят, кому как удобнее), массово переходят на украинский язык». Не знаю, понял ли Путин, какую роль он со своей артиллерией сыграл в переходе русскоязычных на украинский язык. Скорее всего, нет. Точно так же и наши чиновники своими действиями, исполненными грации слона в посудной лавке, изо всех сил занимаются белорусизацией, хотя, круша посуду, думают, что все наоборот.

Когда осенью 2020 года вся государственная машина с силовиками и пожарными занималась только тем, что срывала бело-красно-белые флаги, эти флаги начали расти, как грибы, повсюду. Их натягивали между высотными домами люди, которые прежде никогда не были знакомы. У кого не было флагов, вешали ленточки. К белым рубашкам в качестве обязательного элемента дресс-кода белорусы начали добавлять красные шарфики, на балконных веревках для сушки белья между двумя белыми майками непременно вешали красную, а на окна – белые гардины и красные шторы. Красно-белые ленточки на дамских сумках, белые носки с красной окантовкой, заколки, футболки, куртки – наши города мгновенно окрасились в бело-красно-белый. Пользователи социальных сетей осторожно, будто пробуя, еще несмело, но начали писать посты по-белорусски. Им тоже, как и украинцам, никогда не мешали языки, они и не задумывались, на каком именно языке говорят и пишут, но силовыми и запретительными методами Лукашенко добился только одного: белорусизации тех, кто десятилетиями был не просто толерантен, а равнодушен и к языку, и к национальным символам, и к режиму в целом. Так всегда бывает: нужно что-то не просто запретить, а вступить в смертный бой – с явлением, символом, языком, - чтобы вызвать противоположную реакцию.

Теперь на лбах чиновников раздувается очередная багровая шишка от наступания на грабли. Вернее, даже не от наступания, а от непрекращающейся пляски на этих чертовых граблях. Мало им было всеобщего единения под бело-красно-белым флагом – они дружными рядами отправились дальше в тупик. Теперь решили убрать из школьных библиотек сотни книг авторства трех десятков белорусских писателей – Орлова и Законникова, Козько и Зуенка, Алексиевич и Бахаревича, Вертинского и Рязанова - и еще очень многих. Ну запретили. Изымут. И что? Недоучки, ей-богу, ничего правильно сделать не сумеют. Ладно, подскажу.

Во-первых, в эпоху Интернета уже ничего «изъять» не получится. Электронные библиотеки для того и придумали, чтобы рукописи не горели. И всякий школьник, услышав о запрете и изъятии, теперь просто из любопытства или подросткового нигилизма именно эти книги скачает и прочитает. Во-вторых, именно на этом самом нигилизме и чувстве противоречия и нужно было строить идеологию. Для начала - заставить детей все эти книги читать. Каждое утро – декламация новых выученных за ночь стихов белорусских поэтов. Уроки начинать в шесть утра, чтобы основная программа не пострадала, и после декламации – экзамен по произведениям, допустим, Алексиевич. И не просто «чтоб от зубов отскакивало», как любят говорить учителя, а чтобы полное и абсолютное владение предметом. Экзаменационные вопросы – из серии «процитируйте дословно двенадцатую сверху строчку на тридцать второй странице книги «Чернобыльская молитва». Воскресенья в качестве выходных отменить и всей школой читать в эти дни вслух по восемь часов подряд книги Бахаревича и Некляева. Если кто-нибудь сачканет или провалит экзамен – вызывать родителей в школу и угрожать отправить детей в приют из-за ненадлежащего выполнения родительских обязанностей. Комиссиям из управлений образования для закрепления эффекта необходимо начать вечерами ходить по домам и проверять наличие на стенах квартир портретов упомянутых писателей, а в шкафах – их полных собраний сочинений. Ах да, собрания сочинений выпустить миллионными тиражами и завалить ими школьные библиотеки, предварительно убрав оттуда все остальное. Гарантирую: уже через месяц взвоют и дети, и взрослые, а новое поколение при слове «Алексиевич» будет затыкать уши и орать «хватит! достали!». Только при таком подходе цель будет достигнута. Все остальное будет иметь лишь обратный эффект. Неужто история с флагами ничему не научила?

И, наконец, самое главное: в Беларуси необходимо запретить Чергинца, объявить врагом государства, изъять его тяжеленные тома из библиотек. Глядишь, кто-нибудь наконец его и прочитает – из чувства противоречия.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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