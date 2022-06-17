«Каждый раз, когда захожу в магазин, хочется плюнуть в портрет Лукашенко» 19 17.06.2022, 7:40

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Что простые белорусы думают о повышении цен и падении доходов.

Инфляция в Беларуси достигает рекордных цифр. Товары и платные услуги в мае выросли на 17% к аналогичному периоду прошлого года. Тем временем зарплаты белорусов или топчутся на месте, или серьезно проседают.

Сайт Charter97.org посмотрел, что простые белорусы думаю о повышении цен и падении доходов.

«Зарплаты стали меньше, чем три года назад. И не только хлеб подорожал так сильно. Все и везде пошло вверх. Стройматериалы сейчас роскошь, недоступная большинству. Печально, но такова действительность. Денег с трудом на еду хватает».

«Товаров в Беларуси будет меньше, они станут хуже по качеству и дороже — в этом-то и заключается смысл импортозамещения».

«А жыццё праходзіць у гэтай мітусне за цэнамі. Хатаскрайнікі б’юцца. А маглі б ужо сёння жыць, як у ЕС».

«В воюющей Украине цены намного ниже, чем у нас. И нас не сравнить с Польшей. Там цены намного меньше. Во дохозяйствовался «крэпки идыёт»».

«Пузатый агрофюрер уничтожил все сельское хозяйство».

«А что усатый не уничтожил? Все отрасли на лопатки положил за годы своего бездарного правления».

«У нас есть вертикаль, которая с каждым месяцем обходится всему народу все дороже и дороже. Поэтому и цены растут. Как с орбиты сорвались».

«В нашем сельском магазине застабилы повесили портрет Лукашенко рядом с так называемыми гербом и флагом. Так вот, каждый раз хочу плюнуть в эту морду, когда в него захожу».

«Рост цен уже достиг таких высот, что население стало экономить на хлебе».

«— Влияет ли ситуация с санкциями на нашу экономику?

— Нет, что вы, какая тут может быть связь?

— А на цены?

— Ну, цены, конечно, вырастут....»

«Вы не на цены смотрите, а на зарплаты. Нормой стала з/п в 500-600 рублей. При этом все остальное подорожало на 50%».

«Ведь зарплата у меня хорошая. Удается даже кое-что откладывать. Откладывать покупку одежды, отпуск и личную жизнь (не женюсь). У многих же из нас при Лукашенко зарплаты стали как заплаты?»

«Экономика опущена ниже плинтуса, Путин денег не дает, лес весь спилили и продали, «Белкалий» под санкциями. Население быстро стареет. Где взять денег? Будут пенсионеров доить».

«Республика находится в «мертвой зоне». Доходов нет. Остается только повышение цен».

«Эти уроды развалили экономику, теперь тянут с народа. Урежь, синепалый, зарплату у чиновников! С нищих тянет, чтобы платить этим жирным мордам».

«Их принцип жизни: «Каб жыць у поўным шчасці, трэба красьці, красьці, красьці»».

«Какое инвестирование в этом болоте? Их план взять деньги с народа здесь и сейчас, а потом — будь что будет».

«Развал медицины, высокотехнологических производств и падение уровня жизни всегда назывались «временными трудностями» в связи с происками врагов или необходимостью мобилизоваться для очередной «высокой цели»».

«Вся экономика Беларуси с ее госпланами, колхозами, «красивыми дорогами», с разваливающимися регулярно мостами, с разного типа социалистическими соревнованиями и переходящими флагами, — абсурд. Десятилетия углеводородной халявы в 10%ВПП и для граждан, и для государства теперь станут колом в горле, потому что халява имеет свойство заканчиваться. И в результате обходится очень дорого. Все самое интересное — впереди, сейчас только начало».

«Какая еще модель может быть у этого недоразвитого существа! Достаточно прочесть его историю болезни и ознакомиться с диагнозом».

«Легкая промышленность Беларуси на дне. Нищие люди одеваются в секонд-хенде».

«До чего довел страну режим. Так скоро начнем штопать колготки и стирать полиэтиленовые пакеты».

«Только на островке «стабильности» могли сделать налог на безработных. Такого даже в самых неразвитых и отсталых странах нет. Колхозный бульбафюрер развалил все предприятия и хочет еще с этого что-то поиметь».

«Когда читаю про цены в Беларуси на овощи, фрукты и ягоды, то у меня волосы встают дыбом. Моя сестра получает пенсию 440 рублей. И как она может себе позволить купить себе ту же картошку за четыре рубля килограмм? Не говоря уже про клубнику или черешню. Она говорит, что в отделы с фруктами даже не заглядывает, не по ее это карману. А власть так все расписывает, как будто бы в Беларуси рай для жизни и зарплаты, и пенсии у всех на уровне Европы».

«А на зарплаты денег не хватает. Ведь диктатура — это удовольствие для любого народа очень дорогое. Все деньги и идут на это удовольствие».

«Белорусский народ стал экономить буквально на всем, считает каждую копейку и голодает. А история нас учит, что голодный народ всякий раз совершает революцию и свергает власть, которая обрекла его на нищенское существование. Поэтому и говорю, что офшорные кипрские бенефициары «Евроторга» и прочих крупных сетей, которые служили в МВД и КГБ, своими действиями и неадекватными ценами сознательно пытаются разозлить народ и повторить удачный исторический опыт».

«Они вообще обнаглели со свои паразитизмом. Лазят по дырявым карманам населения в поисках копеек. Ничему их история не учит».

«А мы думаем, почему мы такие бедные? Оказывается потому, что наши начальники такие богатые за наш счет».

«Нет ни одной сферы промышленности, торговли, медицины, науки, образования, куда бы не влезли Лука и компания. Все разрушено этими м..ками! Пора вернуть эту землю себе, силой вытолкнув с нее Лукашенко и его преступный выводок», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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