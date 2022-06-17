ВСУ при штурме отбросили россиян на нескольких направлениях 2 17.06.2022, 7:45

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Утрення сводка Генштаба ВСУ.

Вооруженные силы Украины отразили штурм оккупантов на нескольких направлениях. Значительный потери враг понес в Херсонской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия подразделения вооруженных сил республики Беларусь сосредоточиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении враг продолжает ведение демонстративных действий. Агрессор обстреливал из артиллерии подразделение сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых рубежей, недопущении выхода сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении. Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Кочубиевка. Украинские воины ответили метким огнем, и враг отошел.

На Славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Украинские воины успешно отразили штурм.

Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям украинских войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии.

На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Княжеское. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.

Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. На протяжении суток в Донецкой области воины территориальной обороны ВСУ сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и в Запорожье. В Херсонской области у врага значительные потери в живой силе.

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