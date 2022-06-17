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США ликвидировали российскую бот-сеть

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  • 17.06.2022, 7:55
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США ликвидировали российскую бот-сеть

В нее входили миллионы взломанных компьютеров и других устройств по всему миру.

Минюст США заявил о ликвидации российского ботнета RSocks. Он действовал под видом поставщика прокси-серверов.

Об этом сообщает Reuters.

Что такое ботнет

Это сеть компьютеров, которая состоит из нескольких хостов (серверов) и автономных ботов. Бот в составе ботнета скрыто устанавливается на устройство жертвы и позволяет злоумышленникам выполнять операции с использованием ресурсов "инфицированного" компьютера.

Чаще ботент применяют для пересылки спама, кибератак и получения персональных данных.

Как работала сеть

В то время как легальные прокси-сервисы продают клиентам доступ к IP-адресам, арендуемым у интернет-провайдеров, этот ботнет торговал IP-адресами сломанных устройств.

Ботнет скомпрометировал миллионы устройств по всему миру - от интеллектуальных систем открывания гаражных ворот и маршрутизаторов до мобильных устройств на ОС Android и обычных компьютеров.

Стоимость доступа к ним варьировалась от 30 до 200 долларов в зависимости от количества прокси.

Они использовались киберпреступниками для маскировки источника трафика во время нападений на государственные и частные организации в США, поэтому делом заинтересовались в ФБР.

В ходе следствия было установлено несколько жертв ботнета на территории США, среди них - университет, гостиница, телестудия, производитель электроники, частные лица.

В рамках специальной операции ФБР США вместе с правоохранительными органами Германии, Нидерландов и Великобритании демонтировали инфраструктуру сети.

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