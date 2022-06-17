На экраны и прожектора на «Славянском базаре в Витебске» потратят больше 310 тысяч рублей 14 17.06.2022, 8:08

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«Пир во время чумы» планируют провести 14−17 июля.

Для главной сценической площадки фестиваля «Славянский базар в Витебск» арендуют комплексы осветительного оборудования и светодиодных экранов за 311 тысяч рублей. Об этом пишут «Народные новости Витебска».

Закупаются эти услуги из одного источника, процедура проводится центром культуры «Витебск». Деньги на аренду экранов и прожекторов выделят из бюджета.

Общая площадь светодиодных экранов, установленных в Летнем амфитеатре, в этом году превысит 450 квадратных метров (в 2021 году — 600 квадратных метров), используют 11 различных типов экранов. Ориентировочная стоимость их аренды составляет 205 000 рублей (в 2021 году — 176 000 рублей).

Для освещения сцены задействую свыше 600 различных осветительных приборов. Их аренда в месте с сопутствующим оборудованием обойдется в 106 000 рублей.

Экраны и прожектора должны смонтировать в Летнем амфитеатре к вечеру 10 июля.

Фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 14−17 июля.

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