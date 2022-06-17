Макс Корж выпустил еще одну антивоенную песню 17.06.2022, 8:14

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Спустя менее чем две недели после премьеры нашумевшего антивоенного трека «Свой дом» Макс Корж выпустил новый — «Это наш путь». Песня появилась на канале белорусского музыканта вечером 16 июня.

«Это наш путь» — это снова высказывание против войны, даже с отсылкой к предыдущей песне в самом начале текста: «Разорвали степи, да на тысячу врагов / Испокон веков тот прав, кто защищает свой дом».

Напомним, после первого антивоенного трека Коржа «Свой дом» его тур по России был отменен. Также музыкант сообщил об отмене всех концертов в Беларуси и Украине.

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