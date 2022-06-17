ISW: Россияне могут совершать атаки под чужим флагом возле Херсона 2 17.06.2022, 8:24

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Российские силы также демонтируют бетонные ирригационные сооружения на Херсонщине.

Россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступательных операций.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Россияне и в дальнейшем укрепляют резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, вероятно, в ответ на контратаки украинцев. В частности, они улучшили оборонительные позиции в районе безводного и Ищенки, юго-восточнее Давыдова брода.

Российские силы также демонтируют бетонные ирригационные сооружения на Херсонщине, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.

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