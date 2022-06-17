закрыть
17 июня 2022, пятница, 10:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«За день можно заработать 100–150 рублей, не напрягаясь»

19
  • 17.06.2022, 8:29
  • 12,808
«За день можно заработать 100–150 рублей, не напрягаясь»

История успешного белорусского сантехника.

Договориться на встречу с успешным сантехником в Минске оказалось непросто: они все время в разъездах, заказы срочные, на болтовню времени нет. Запыхавшись, минчанин Роман Выловицкий все-таки заглядывает на часок к onliner.by в новостройку, чтобы проверить сантехнику, а заодно рассказать про заработок, довольных и не очень заказчиков и грязные трубы, с которыми ему приходится возиться каждый день. Если в этот момент вы почувствовали брезгливость, дождитесь разговора про деньги — возможно, посмотрите на работу сантехника совсем под другим углом.

Когда дома случается коллапс: течет унитаз, ломается смеситель или засоряется канализация, — решать проблему можно по-разному. Кто-то звонит в ЖЭС и ждет визита местных сантехников (получается дешево и сердито), а кто-то принципиально хочет видеть у себя только частника со своими инструментами.

«Пока к вам ехал, 550 рублей заработал»

За три года на «Услугах» Роман Выловицкий выполнил более 1100 заказов и заработал средний балл 4,7. Судя по откликам, занимается мужчина в основном мелочовкой: устранить засор или течь, поменять смеситель, установить счетчики, разобраться с лишними запахами в туалете.

Крупные заказы в новостройках, где нужно с нуля развести всю сантехнику (и зависнуть в одной квартире на неделю), Роману кажутся скучными. А по деньгам это может быть не так выгодно, как ездить от клиента к клиенту, уверяет нас минчанин.

— Я вот, пока ехал к вам сегодня, 550 рублей заработал, — с ходу шокирует нас Роман (на минуточку, это была всего лишь середина дня). — Что я сделал? Счетчик поставил, кран отремонтировал, змеевик, унитаз… Сложность в том, что до меня «чудо-сантехники» в этой квартире уже поковырялись. Обычно, если что-то надо переделывать за кем-то, это стоит дороже.

Поскольку разговор зашел про неопытных «чудо-сантехников», спрашиваем Романа, где он сам учился всем этим премудростям. Оказалось, в ЖЭСе. Но работать там десятилетиями он не собирался — довольно быстро освоился и стал трудиться на себя.

— Я вообще отучился на повара — после армии года два поработал начальником столовой. Вкусно там, но денег не платят, — смеется Роман. — У меня как раз тогда родился ребенок, а заработок — долларов 50. Сами понимаете, никуда не годится. Стал искать, чем заниматься. Устроился в ЖЭС простым учеником сантехника, меня взяли без опыта. В квартиры поначалу особо не пускали — только в подвалы. Ну ничего: ходил, учился, разбирался, где какой кран и за что отвечает.

«Даже в ЖЭСе можно хорошо зарабатывать»

От ЖЭСа, говорит Роман, его периодически отправляли в колледж на обучение — так он получил третий разряд сантехника и стал полноценно обслуживать с коллегами район, набивал шишки.

— По деньгам выходило неплохо — долларов 400 в месяц. Это был 2008—2009 год — по тем временам хорошая зарплата. Вообще, я вам хочу сказать, что даже в ЖЭСе сантехник может хорошо зарабатывать. Если еще ИП открыть, как это сделал я, то вообще прекрасно. Меня спрашивали: «Можете сделать то же самое в частном порядке?» Не вопрос! Сначала выполнял заказы на основной работе, а вечером уже как частное лицо приходил со своими инструментами. Чистенький, все как положено.

После очередных курсов повышения квалификации Роман получил уже максимальный — пятый — разряд по сантехнике и заодно прошел обучение на курсах сварщика. Какое-то время поработал в городской аварийной службе, чтобы набраться опыта в сварке, а дальше решил: все, пора уходить полностью на свои хлеба.

— Конечно, было страшно. Все думал: где я буду брать заказы? Но ничего, ходил и клеил по подъездам объявления, рекламировал себя как мог. Возле магазинов стоял, раздавал визитки-флаеры, предлагал услуги сантехника.

Вот вижу, кто-то смеситель купил, — я подходил, предлагал поставить его хоть за копейки, лишь бы заказ выполнить.

Со временем Роман перешел за заказами в интернет: сначала размещал объявления на «Барахолке», а потом стал исполнителем на сервисе «Onlíner Услуги». Минчанин уверяет, что больше нигде рекламу не дает: вместе с сарафанным радио у него и так полная загрузка.

— Я получаю уведомления, когда появляются новые заказы. Открываю, вижу фото, к примеру, смесителя и примерно могу оценить, за сколько я эту работу готов сделать. Называю цену, если заказчика все устраивает, договариваюсь на выезд. Вообще, у меня ценник сейчас выше среднего, но люди видят, что заказов уже больше 1000, и соглашаются.

А если деньги очень нужны, могу и дешевле сделать. Не проблема: ну, съезжу на четыре заказа в день, а не на три.

«За день можно заработать 100—150 рублей, не напрягаясь»

Спрашиваем Романа про средние расценки. Установка смесителя стоит 25—35 рублей, установка полотенцесушителя — 40, устранение затора — от 30 до 50, прочистка насосов (самая грязная работа) — 80. Таким образом, в день хороший сантехник может зарабатывать 100—150 рублей, не напрягаясь. А если есть дополнительные навыки, можно делать кассу и в несколько раз больше.

— У нас, например, мало кто умеет работать с медью. Приехать на заказ и запаять трубу — это рублей 200 будет стоить. Я за час это легко делаю. Или вот, смотрите, эта штучка стоит 40 рублей, — Роман достает из чемоданчика инструмент. — Она нужна для ремонта пропиленовой трубы. Чтобы не снимать плитку, которая может стоить 500 рублей, я делаю отверстие 12 миллиметров и свариваю трубу. За такую работу возьму рублей 150. Инструмент окупает себя в три раза за один заказ.

Спрашиваем, не лень ли Роману после ремонта трубы за 200 рублей ехать на другой конец города, чтобы устанавливать смеситель за 25.

— Нет, абсолютно. Заказы бывают разные. Приезжаешь, а там смеситель старый латунный. Можно его сдать и 2 рубля получить — тоже деньги. Когда ты многодетный папа, лишних заказов не бывает, — улыбается минчанин. — Ну, и еще нравится постоянное общение: приехал, посоветовал, помог чем-то — это всегда приятно. Я знаю, что многие мастера обычно выступают за замену, а я всегда предлагаю ремонтировать. Мне однажды даже сверху накинули $150 за то, что я помог сберечь плитку за $1000.

Отзывы о работе Романа в большинстве своем хорошие, но и есть и негатив. Мужчина объясняет: он хоть и пытается найти общий язык со всеми, но клиенты бывают разные.

— Бывают скандальные жильцы. Я опоздал на пять минут, а мне говорят: все, теперь сидите час в машине. Я тоже могу ответить: ждите теперь меня целый день, не нравится — я поеду. Или есть такие, которые любят подсказывать, что и как мне нужно делать. Я как-то ответил: «Вот вам ключ в аренду за 10 рублей — и крутите, как хотите!» Бывает и моя вина. Когда по пять-шесть заказов в день берешь, что-то может потеряться. Тебе человек вечером звонит, и ты понимаешь: е-мое, забыл, просто забыл…

Три тысячи рублей в месяц — легко!

Пытаемся посчитать, сколько хороший сантехник может зарабатывать в Минске за месяц. Если взять 100 рублей в сутки (Роман уверяет, что это минимум), получается 2300 рублей с восемью выходными в месяц. Но на правду больше похож заработок в 3 тыс. рублей, поправляет нас сантехник.

— Если у тебя мозги работают и руки из того места растут, можно зарабатывать и 4 тыс., и 5 тыс., и 6 тыс. рублей в месяц — почти как айтишник. Зависит от того, сколько ты работаешь. Я первые годы вкалывал без выходных, а потом уже просто осточертело. Приезжаешь вечером, тарелку супа съел, пива попил — и спать, ничего не хочется. Сейчас я уже так не работаю.

Вот недавно месяц сидел на даче, делал забор. На прошлой неделе только три дня поработал: просто не хотел.

— А нет такого чувства, что упускаете деньги?

— Есть, конечно, но все деньги в мире не заработаешь, надо и про здоровье подумать. Если мне нужна конкретная сумма (например, машина сломалась), я буду из кожи вон лезть, хоть до полуночи буду ездить по заказам, чтобы заработать. А обычно я все-таки не надрываюсь. Вот мне надо 100 рублей — я поехал и сделал два-три заказа. Дальше не лезу, не беру, пускай другие люди занимаются.

Что по расходам? Инструменты, машина, налоги

По грубым подсчетам, в инструменты Роман вложил уже около $6 тыс. Все это накапливалось за четыре-пять лет постепенно — одних только перфораторов у сантехника три штуки. Белорус объясняет: чтобы работа не останавливалась, инструменты всегда должны под рукой на случай поломки. Никто не будет ждать, пока ты починишь болгарку, нужно ехать и покупать новую.

Без машины мотаться туда-сюда по заказам тоже будет тяжело, рассуждает мужчина. Роман купил свой б/у универсал примерно за $5 тыс. Машина старенькая, но функции свои выполняет исправно.

— Собственно, и все: инструмент нужен, машина и желание работать — больше ничего. Заказов всегда хватает, конкуренция сейчас стала меньше: на Onlíner по сантехнике работает, наверное, человек 35—40. Может, это связано с тем, что для исполнителей ввели платные отклики? Теперь отсеиваются люди, которые раньше откликались на все подряд: и по сантехнике, и по электрике, и по плитке… Не верю я в таких мастеров на все руки, если честно.

Еще с этого года для работников из сферы услуг поменялись условия по налогообложению. Многих это могло оттолкнуть, люди решили уйти в тень, говорит сантехник. Если раньше нужно было платить единый налог, то теперь применяется общая система: 20% от прибыли нужно заплатить государству, то есть названные выше суммы указаны «грязными». Кроме того, если заниматься услугами профессионально, придется потратиться на кассовый аппарат (400 рублей единоразово) и его обслуживание (18 рублей в месяц).

Роман уверяет, что на его доходах налоговые изменения существенным образом не сказались — его в бизнесе по-прежнему все устраивает.

Фиалками на работе не пахнет. Ну и ладно!

Многодетный папа признается: в семье все довольны его заработком. Дети ни в чем себе не отказывают, жена может позволить себе работать по свободному графику. Часто она помогает мужу: развозит его по заказам, чтобы Роман не садился за руль «грязным».

И тут мы пришли к главному вопросу: как сантехник справляется с брезгливостью на работе? Его деньги, прямо скажем, пахнут — и далеко не фиалками.

— Меня это вообще не волнует. Прочистка унитаза стоит 50 рублей — для меня это две минуты работы. Грязно, да, но я абсолютно не парюсь. Были случаи, когда приезжал, а подвал был по пояс в *****, вонь стояла такая, хоть вешайся! Раздевался, обувал калоши и шел пробивать насос — ничего страшного. Или, бывает, чистишь насос, а на тебя все это брызгает. Я вытираюсь и еду домой, никаких проблем.

— Вас, наверное, жена с порога в ванную отправляет?

— В баню париться отправляет, да, ну что тут сделаешь! Мы в ЖЭСе часто шутили, что «короли г**** и пара». Канализация забьется — и все, жить нельзя, поэтому наш бизнес всегда будет процветать. Сын мне уже сказал, что хочет быть сантехником, как и я! За три копейки впахивать не хочет, — улыбается Роман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип
Битва за Украину
Битва за Украину Андрей Пионтковский