«За день можно заработать 100–150 рублей, не напрягаясь» 19 17.06.2022, 8:29

12,808

История успешного белорусского сантехника.

Договориться на встречу с успешным сантехником в Минске оказалось непросто: они все время в разъездах, заказы срочные, на болтовню времени нет. Запыхавшись, минчанин Роман Выловицкий все-таки заглядывает на часок к onliner.by в новостройку, чтобы проверить сантехнику, а заодно рассказать про заработок, довольных и не очень заказчиков и грязные трубы, с которыми ему приходится возиться каждый день. Если в этот момент вы почувствовали брезгливость, дождитесь разговора про деньги — возможно, посмотрите на работу сантехника совсем под другим углом.

Когда дома случается коллапс: течет унитаз, ломается смеситель или засоряется канализация, — решать проблему можно по-разному. Кто-то звонит в ЖЭС и ждет визита местных сантехников (получается дешево и сердито), а кто-то принципиально хочет видеть у себя только частника со своими инструментами.

«Пока к вам ехал, 550 рублей заработал»

За три года на «Услугах» Роман Выловицкий выполнил более 1100 заказов и заработал средний балл 4,7. Судя по откликам, занимается мужчина в основном мелочовкой: устранить засор или течь, поменять смеситель, установить счетчики, разобраться с лишними запахами в туалете.

Крупные заказы в новостройках, где нужно с нуля развести всю сантехнику (и зависнуть в одной квартире на неделю), Роману кажутся скучными. А по деньгам это может быть не так выгодно, как ездить от клиента к клиенту, уверяет нас минчанин.

— Я вот, пока ехал к вам сегодня, 550 рублей заработал, — с ходу шокирует нас Роман (на минуточку, это была всего лишь середина дня). — Что я сделал? Счетчик поставил, кран отремонтировал, змеевик, унитаз… Сложность в том, что до меня «чудо-сантехники» в этой квартире уже поковырялись. Обычно, если что-то надо переделывать за кем-то, это стоит дороже.

Поскольку разговор зашел про неопытных «чудо-сантехников», спрашиваем Романа, где он сам учился всем этим премудростям. Оказалось, в ЖЭСе. Но работать там десятилетиями он не собирался — довольно быстро освоился и стал трудиться на себя.

— Я вообще отучился на повара — после армии года два поработал начальником столовой. Вкусно там, но денег не платят, — смеется Роман. — У меня как раз тогда родился ребенок, а заработок — долларов 50. Сами понимаете, никуда не годится. Стал искать, чем заниматься. Устроился в ЖЭС простым учеником сантехника, меня взяли без опыта. В квартиры поначалу особо не пускали — только в подвалы. Ну ничего: ходил, учился, разбирался, где какой кран и за что отвечает.

«Даже в ЖЭСе можно хорошо зарабатывать»

От ЖЭСа, говорит Роман, его периодически отправляли в колледж на обучение — так он получил третий разряд сантехника и стал полноценно обслуживать с коллегами район, набивал шишки.

— По деньгам выходило неплохо — долларов 400 в месяц. Это был 2008—2009 год — по тем временам хорошая зарплата. Вообще, я вам хочу сказать, что даже в ЖЭСе сантехник может хорошо зарабатывать. Если еще ИП открыть, как это сделал я, то вообще прекрасно. Меня спрашивали: «Можете сделать то же самое в частном порядке?» Не вопрос! Сначала выполнял заказы на основной работе, а вечером уже как частное лицо приходил со своими инструментами. Чистенький, все как положено.

После очередных курсов повышения квалификации Роман получил уже максимальный — пятый — разряд по сантехнике и заодно прошел обучение на курсах сварщика. Какое-то время поработал в городской аварийной службе, чтобы набраться опыта в сварке, а дальше решил: все, пора уходить полностью на свои хлеба.

— Конечно, было страшно. Все думал: где я буду брать заказы? Но ничего, ходил и клеил по подъездам объявления, рекламировал себя как мог. Возле магазинов стоял, раздавал визитки-флаеры, предлагал услуги сантехника.

Вот вижу, кто-то смеситель купил, — я подходил, предлагал поставить его хоть за копейки, лишь бы заказ выполнить.

Со временем Роман перешел за заказами в интернет: сначала размещал объявления на «Барахолке», а потом стал исполнителем на сервисе «Onlíner Услуги». Минчанин уверяет, что больше нигде рекламу не дает: вместе с сарафанным радио у него и так полная загрузка.

— Я получаю уведомления, когда появляются новые заказы. Открываю, вижу фото, к примеру, смесителя и примерно могу оценить, за сколько я эту работу готов сделать. Называю цену, если заказчика все устраивает, договариваюсь на выезд. Вообще, у меня ценник сейчас выше среднего, но люди видят, что заказов уже больше 1000, и соглашаются.

А если деньги очень нужны, могу и дешевле сделать. Не проблема: ну, съезжу на четыре заказа в день, а не на три.

«За день можно заработать 100—150 рублей, не напрягаясь»

Спрашиваем Романа про средние расценки. Установка смесителя стоит 25—35 рублей, установка полотенцесушителя — 40, устранение затора — от 30 до 50, прочистка насосов (самая грязная работа) — 80. Таким образом, в день хороший сантехник может зарабатывать 100—150 рублей, не напрягаясь. А если есть дополнительные навыки, можно делать кассу и в несколько раз больше.

— У нас, например, мало кто умеет работать с медью. Приехать на заказ и запаять трубу — это рублей 200 будет стоить. Я за час это легко делаю. Или вот, смотрите, эта штучка стоит 40 рублей, — Роман достает из чемоданчика инструмент. — Она нужна для ремонта пропиленовой трубы. Чтобы не снимать плитку, которая может стоить 500 рублей, я делаю отверстие 12 миллиметров и свариваю трубу. За такую работу возьму рублей 150. Инструмент окупает себя в три раза за один заказ.

Спрашиваем, не лень ли Роману после ремонта трубы за 200 рублей ехать на другой конец города, чтобы устанавливать смеситель за 25.

— Нет, абсолютно. Заказы бывают разные. Приезжаешь, а там смеситель старый латунный. Можно его сдать и 2 рубля получить — тоже деньги. Когда ты многодетный папа, лишних заказов не бывает, — улыбается минчанин. — Ну, и еще нравится постоянное общение: приехал, посоветовал, помог чем-то — это всегда приятно. Я знаю, что многие мастера обычно выступают за замену, а я всегда предлагаю ремонтировать. Мне однажды даже сверху накинули $150 за то, что я помог сберечь плитку за $1000.

Отзывы о работе Романа в большинстве своем хорошие, но и есть и негатив. Мужчина объясняет: он хоть и пытается найти общий язык со всеми, но клиенты бывают разные.

— Бывают скандальные жильцы. Я опоздал на пять минут, а мне говорят: все, теперь сидите час в машине. Я тоже могу ответить: ждите теперь меня целый день, не нравится — я поеду. Или есть такие, которые любят подсказывать, что и как мне нужно делать. Я как-то ответил: «Вот вам ключ в аренду за 10 рублей — и крутите, как хотите!» Бывает и моя вина. Когда по пять-шесть заказов в день берешь, что-то может потеряться. Тебе человек вечером звонит, и ты понимаешь: е-мое, забыл, просто забыл…

Три тысячи рублей в месяц — легко!

Пытаемся посчитать, сколько хороший сантехник может зарабатывать в Минске за месяц. Если взять 100 рублей в сутки (Роман уверяет, что это минимум), получается 2300 рублей с восемью выходными в месяц. Но на правду больше похож заработок в 3 тыс. рублей, поправляет нас сантехник.

— Если у тебя мозги работают и руки из того места растут, можно зарабатывать и 4 тыс., и 5 тыс., и 6 тыс. рублей в месяц — почти как айтишник. Зависит от того, сколько ты работаешь. Я первые годы вкалывал без выходных, а потом уже просто осточертело. Приезжаешь вечером, тарелку супа съел, пива попил — и спать, ничего не хочется. Сейчас я уже так не работаю.

Вот недавно месяц сидел на даче, делал забор. На прошлой неделе только три дня поработал: просто не хотел.

— А нет такого чувства, что упускаете деньги?

— Есть, конечно, но все деньги в мире не заработаешь, надо и про здоровье подумать. Если мне нужна конкретная сумма (например, машина сломалась), я буду из кожи вон лезть, хоть до полуночи буду ездить по заказам, чтобы заработать. А обычно я все-таки не надрываюсь. Вот мне надо 100 рублей — я поехал и сделал два-три заказа. Дальше не лезу, не беру, пускай другие люди занимаются.

Что по расходам? Инструменты, машина, налоги

По грубым подсчетам, в инструменты Роман вложил уже около $6 тыс. Все это накапливалось за четыре-пять лет постепенно — одних только перфораторов у сантехника три штуки. Белорус объясняет: чтобы работа не останавливалась, инструменты всегда должны под рукой на случай поломки. Никто не будет ждать, пока ты починишь болгарку, нужно ехать и покупать новую.

Без машины мотаться туда-сюда по заказам тоже будет тяжело, рассуждает мужчина. Роман купил свой б/у универсал примерно за $5 тыс. Машина старенькая, но функции свои выполняет исправно.

— Собственно, и все: инструмент нужен, машина и желание работать — больше ничего. Заказов всегда хватает, конкуренция сейчас стала меньше: на Onlíner по сантехнике работает, наверное, человек 35—40. Может, это связано с тем, что для исполнителей ввели платные отклики? Теперь отсеиваются люди, которые раньше откликались на все подряд: и по сантехнике, и по электрике, и по плитке… Не верю я в таких мастеров на все руки, если честно.

Еще с этого года для работников из сферы услуг поменялись условия по налогообложению. Многих это могло оттолкнуть, люди решили уйти в тень, говорит сантехник. Если раньше нужно было платить единый налог, то теперь применяется общая система: 20% от прибыли нужно заплатить государству, то есть названные выше суммы указаны «грязными». Кроме того, если заниматься услугами профессионально, придется потратиться на кассовый аппарат (400 рублей единоразово) и его обслуживание (18 рублей в месяц).

Роман уверяет, что на его доходах налоговые изменения существенным образом не сказались — его в бизнесе по-прежнему все устраивает.

Фиалками на работе не пахнет. Ну и ладно!

Многодетный папа признается: в семье все довольны его заработком. Дети ни в чем себе не отказывают, жена может позволить себе работать по свободному графику. Часто она помогает мужу: развозит его по заказам, чтобы Роман не садился за руль «грязным».

И тут мы пришли к главному вопросу: как сантехник справляется с брезгливостью на работе? Его деньги, прямо скажем, пахнут — и далеко не фиалками.

— Меня это вообще не волнует. Прочистка унитаза стоит 50 рублей — для меня это две минуты работы. Грязно, да, но я абсолютно не парюсь. Были случаи, когда приезжал, а подвал был по пояс в *****, вонь стояла такая, хоть вешайся! Раздевался, обувал калоши и шел пробивать насос — ничего страшного. Или, бывает, чистишь насос, а на тебя все это брызгает. Я вытираюсь и еду домой, никаких проблем.

— Вас, наверное, жена с порога в ванную отправляет?

— В баню париться отправляет, да, ну что тут сделаешь! Мы в ЖЭСе часто шутили, что «короли г**** и пара». Канализация забьется — и все, жить нельзя, поэтому наш бизнес всегда будет процветать. Сын мне уже сказал, что хочет быть сантехником, как и я! За три копейки впахивать не хочет, — улыбается Роман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».