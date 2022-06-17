Сколько может храниться открытая бутылка вина 4 17.06.2022, 8:45

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И как ее правильно хранить.

Вино является благородным алкогольным напитком, который в умеренных количествах полезен для здоровья. При этом оно все-таки остается алкогольным напитком, а это значит, что его не следует употреблять в чрезмерных количествах, пишет «Новое время».

Часто случается так, что после ужина или гостей остается недопитая бутылка. Немногие знают, как правильно хранить открытое вино, чтобы оно не испортилось и не потеряло свои вкусовые качества. Эксперты и сомелье рассказали, что делать с откупоренным игристым и как сохранить жизнь вина подольше.

Польза вина

В вине содержатся антиоксиданты и танины, которые благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Согласно исследованиям, люди, которые регулярно употребляют вино, на 30% меньше страдают от заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, употребляя вино, снижается уровень холестерина и риск появления атеросклеротических бляшек. Вино также улучшает работу пищеварительной системы, активизирует работу мозга и препятствует развитию возрастных заболеваний. Среди прочего, красное вино еще является антидепрессантом, успокаивает нервную систему и расслабляет.

Сколько хранится открытое вино

Быстрее всех портится игристое вино — уже через несколько часов пузырьки в открытой бутылке лопаются и перестают придавать напитку аромат и свежесть.

Легкие розовые и белые вина можно хранить пару дней, но если соблюдать все условия правильного хранения.

Насыщенное красное вино после открытия будет пригодным в течение 3 дней.

Дольше всех хранятся крепленые и сладкие вина — они могут простоять около 2 недель в открытой бутылке.

Как правильно хранить открытое вино

Чтобы вино дольше сохранило свои вкусовые качества, нужно следить за теплом, светом и кислородом в месте хранения. Нужно знать, что чем меньше вина осталось в бутылке, тем больше его контакт с кислородом. Под действием теплых температур вино неизбежно будет портиться и терять свои качества, поэтому хранить его нужно в холодильнике, при чем, не на дверце, а в специальном месте — на полке. Так вино не будет испытывать перепадов температур, а значит, будет храниться еще немного дольше. Холодильник ко всему прочему будет защищать вино от света, который также пагубно влияет на качество напитка. Чтобы спасти вино от кислорода, нужно плотно закрыть его пробкой. Пробку необходимо воткнуть той же стороной, которая изначально была ближе к вину.

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