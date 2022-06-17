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ВСУ пытаются выбить врага из двух важнейших городов

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  • 17.06.2022, 8:51
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ВСУ пытаются выбить врага из двух важнейших городов

Данные западных экспертов.

В то время, как российские оккупанты активно штурмуют Северодонецк и предпринимают попытки отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают соседний с ним Лисичанск, ВСУ осуществляют контрнаступление в направлениях Изюма и Лимана.

Об этом сообщается на сайте Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентируют внимание на информации от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил, что оккупанты атакуют одновременно в девяти направлениях. Об изменении тактики россиян рассказывал также заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов. Он подчеркнул, что вместо батальонно-тактических групп войска РФ теперь используют небольшие штурмовые группы.

В то же время отмечается вероятно возобновление контраступательных операций украинских сил на западе и северо-западе от Изюма. По оценке аналитиков ISW их целью могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и Лимана.

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