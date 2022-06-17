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У «Игры престолов» появится продолжение

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  • 17.06.2022, 9:02
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У «Игры престолов» появится продолжение

Стало известно, кто станет главным героем.

HBO готовит продолжение культового сериала «Игра престолов», его центральным персонажем станет Джон Сноу, сообщает Hollywood Reporter.

Планируется, что незаконнорожденного сына лорда Эддарда Старка вновь сыграет британский актер Кит Харингтон, дважды номинированный за эту роль на премию «Эмми» в номинациях «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» и «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале».

На данный момент у HBO в разработке семь проектов по вселенной «Игры престолов», включая уже снятый сериал «Дом дракона», выход которого намечен на 21 августа.

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