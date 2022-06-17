«У меня такой адреналин был, так бежал, как никогда в жизни!» 1 17.06.2022, 9:14

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История побега из плена россиян охранника в Гостомеле.

Александр Медвидчук, который с 2015 по 2018 год служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде и прошел АТО, попал в плен к россиянам под Гостомелем, но через несколько часов не только смог сбежать, но и помог это сделать другим.

Об этом сообщается на Facebook-странице Оперативного командования "Север".

Когда началась война, Александр работал охранником жилого комплекса в Гостомеле. На территорию ЖК ворвался отряд Росгвардии СОБР из Санкт-Петербурга с кучей раненых, отступая после боя. Накануне начальник охраны ЖК исчез, охранники были без оружия и стали легкой добычей: оккупанты толкнули их к кучке людей, захваченных в качестве живого щита.

После обыска охранников отпустили, а Медвидчука забрали, потому что увидели на его левой руке татуировку "За ВДВ". У него забрали телефон.

Вскоре начался артобстрел, СОБРовцы бросились в одну сторону, а Александр, схватив под руки двух пленных - в противоположную сторону.

"Ни о чем не думал, просто бежал. У меня такой адреналин был, так бежал, как никогда в жизни!", - вспоминает мужчина.

Беглецы прибежали обратно в жилой комплекс. Они прятались там сутки, попали под обстрел с вертолета. Медвидчуку в колено попали осколки снаряда. После этого они решили выбираться и прошли пешком около 40 километров до Боярки, оттуда поехали электричками в Белую Церковь.

Из колена Александра вытащили два осколка, однако немного поправившись, он пошел воевать.

"Но я психанул и на следующий день пошел в военкомат", – рассказал он.

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