закрыть
17 июня 2022, пятница, 10:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«У меня такой адреналин был, так бежал, как никогда в жизни!»

1
  • 17.06.2022, 9:14
  • 4,630
«У меня такой адреналин был, так бежал, как никогда в жизни!»

История побега из плена россиян охранника в Гостомеле.

Александр Медвидчук, который с 2015 по 2018 год служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде и прошел АТО, попал в плен к россиянам под Гостомелем, но через несколько часов не только смог сбежать, но и помог это сделать другим.

Об этом сообщается на Facebook-странице Оперативного командования "Север".

Когда началась война, Александр работал охранником жилого комплекса в Гостомеле. На территорию ЖК ворвался отряд Росгвардии СОБР из Санкт-Петербурга с кучей раненых, отступая после боя. Накануне начальник охраны ЖК исчез, охранники были без оружия и стали легкой добычей: оккупанты толкнули их к кучке людей, захваченных в качестве живого щита.

После обыска охранников отпустили, а Медвидчука забрали, потому что увидели на его левой руке татуировку "За ВДВ". У него забрали телефон.

Вскоре начался артобстрел, СОБРовцы бросились в одну сторону, а Александр, схватив под руки двух пленных - в противоположную сторону.

"Ни о чем не думал, просто бежал. У меня такой адреналин был, так бежал, как никогда в жизни!", - вспоминает мужчина.

Беглецы прибежали обратно в жилой комплекс. Они прятались там сутки, попали под обстрел с вертолета. Медвидчуку в колено попали осколки снаряда. После этого они решили выбираться и прошли пешком около 40 километров до Боярки, оттуда поехали электричками в Белую Церковь.

Из колена Александра вытащили два осколка, однако немного поправившись, он пошел воевать.

"Но я психанул и на следующий день пошел в военкомат", – рассказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип
Битва за Украину
Битва за Украину Андрей Пионтковский