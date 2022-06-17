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Ученые нашли новые планеты, на которых возможна жизнь

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  • 17.06.2022, 9:21
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Ученые нашли новые планеты, на которых возможна жизнь

Два конкурента Земли.

Научная группа Массачусетского технологического института TESS обнаружила новые планеты, похожие на Землю. Две новые планеты были обнаружены с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Также мы ранее писали, что гигантская черная дыра "съедает" по Земле за секунду уже 9 миллиардов лет – ученые ошеломили открытием.

Хотя две планеты вряд ли пригодны для жизни, но они вращаются вокруг звезды, близкой к галактическому соседству Солнечной системы, которая находится всего в 10 парсеках или 33 световых годах от Земли.

Эти планеты вращаются вокруг холодного красного карлика под названием HD 260655 и являются одной из самых близких известных мультипланетных систем к Земле.

Согласно Science Alert , это делает их отличной целью для последующих исследований и обзоров, направленных на дальнейшее изучение экзопланет и оценку их атмосфер, что поможет в поисках внеземной жизни

На сегодняшний день в Млечном Пути насчитывается более 5000 подтвержденных экзопланет, которые изучаются астробиологами, глубоко заинтересованными в поиске жизни за пределами Земли.

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