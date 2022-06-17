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Военный эксперт: Крымский мост нужно не уничтожать, а сильно повредить

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  • 17.06.2022, 9:26
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Военный эксперт: Крымский мост нужно не уничтожать, а сильно повредить

Эксперт пояснил, почему.

Мост, который ведет из русской Кубани во временно аннексированный Россией Крым и через который русские оккупанты гонят резервы для своей группировки на Юге Украины, нужно не разрушать до основания, но точно сильно повредить. Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Радио НВ".

"Карфаген должен быть разрушен. [...] Но я не думаю, что его нужно разрушать. Его нужно повредить — как железнодорожную часть моста, так и автомобильную — для того, чтобы он не смог выполнять основную функцию. Для того чтобы не осуществлялась ни железной дорогой, ни автомобильным путем подпитка российских войск через этот Крымский мост из материковой России", — говорит он.

Жданов выразил уверенность в том, что в украинском Генштабе такое положение вещей прекрасно понимают ‒ просто потому, что уничтожить полностью Крымский мост крайне сложно

"Надо либо очень мощную ракету и групповой ракетный удар для того, чтобы его разрушить, либо что-то побольше, пожалуй, чем ракета. Но вывести его из строя, чтобы он не выполнял основные функции, хотя бы развалить подъездные пути, думаю, что это следует сделать. И у нас это становится национальной идеей", ‒ подытожил он.

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