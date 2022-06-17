Дмитрий Гордон: Лукашенко вызывает у меня чувство брезгливости

Дмитрий Гордон: Лукашенко вызывает у меня чувство брезгливости21
- 17.06.2022, 9:29
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Украинский журналист больше не хочет брать интервью у диктатора.
Украинский журналист Дмитрий Гордон больше не хочет брать интервью у Лукашенко.
Об этом он 16 июня заявил в эфире своего YouTube-канала «В гостях у Гордона».
«Он [Лукашенко] вызывает у меня чувство брезгливости. Я смотрю на его рожу — и мне вырвать хочется. Подонок! Как он себя повёл по отношению к моей стране?!» — разгоряченно ответил Гордон на вопрос зрителя о желании взять интервью у белорусского диктатора.