Дмитрий Гордон: Лукашенко вызывает у меня чувство брезгливости 21 17.06.2022, 9:29

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Дмитрий Гордон

Украинский журналист больше не хочет брать интервью у диктатора.

Украинский журналист Дмитрий Гордон больше не хочет брать интервью у Лукашенко.

Об этом он 16 июня заявил в эфире своего YouTube-канала «В гостях у Гордона».

«Он [Лукашенко] вызывает у меня чувство брезгливости. Я смотрю на его рожу — и мне вырвать хочется. Подонок! Как он себя повёл по отношению к моей стране?!» — разгоряченно ответил Гордон на вопрос зрителя о желании взять интервью у белорусского диктатора.

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