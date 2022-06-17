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ВСУ нанесли удар по российскому буксиру с ЗРК «ТОР» на борту

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  • 17.06.2022, 9:39
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ВСУ нанесли удар по российскому буксиру с ЗРК «ТОР» на борту

Буксир транспортировал боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ на Змеиный.

ВМС ВС Украины поразили вражеский буксир из ЗРК «ТОР» на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

«В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота «Василий Бех», во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса «ТОР» не помешало Военно-Морскому флоту Украины демилитаризовать российских захватчиков», - говорится в сообщении.

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