ВСУ нанесли удар по российскому буксиру с ЗРК «ТОР» на борту 8 17.06.2022, 9:39

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Буксир транспортировал боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ на Змеиный.

ВМС ВС Украины поразили вражеский буксир из ЗРК «ТОР» на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

«В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота «Василий Бех», во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса «ТОР» не помешало Военно-Морскому флоту Украины демилитаризовать российских захватчиков», - говорится в сообщении.

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