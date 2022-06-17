Сергей Рахманин: Россияне управляют вооруженными силами Беларуси по своему усмотрению 9 17.06.2022, 9:43

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Сергей Рахманин

Враг не отверг плана захвата Киева.

В этом уверен народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

«После последних изменений в структуре так называемого «союзного государства» России и Беларуси, если вы внимательно посмотрите, россияне могут управлять вооруженными силами Беларуси по своему усмотрению. Что они, собственно, и делают. Если мы говорим о том, что белорусы не участвуют в войне, то на самом деле они участвуют в войне», - заверил Рахманин в интервью «Украинской правде».

Так, по его словам, персонал военных аэродромов, которые находятся в Беларуси, и из которых работали по украинским территориям, был белорусский.

«И они заправляли, чистили, ремонтировали российскую технику. То есть вспомогательную функцию Вооруженные Силы Беларуси там выполняют", - пояснил Рахманин.

Впрочем, по словам Рахманина, желания воевать в Украине у белорусов нет.

«Это очевидный факт для россиян. Поэтому в условиях жестокой войны Вооруженные Силы Беларуси могли быть скорее обузой, чем каким-то вспомогательным фактором», - заявил Рахманин, добавив, что было сопротивление внутри Вооруженных сил.

Рахманин рассказал, что было намерение сделать общую команду, то есть поменять белорусское военное командование на российское, но произошло жесткое сопротивление белорусских военнослужащих, и от этой идеи отказались.

Сейчас белорусы пытаются до конца года набрать в свою армию до 80-85 тысяч человек, которые в будущем могут быть привлечены к войне в Украине "в обозримом будущем".

«Нужен контингент, который бы контролировал территорию, которую ты планируешь захватить. И вот, собственно, по далеким замыслам русских, насколько я могу понимать, белорусские войска будут выполнять эту функцию. То есть, если они решат все-таки возобновить наступление на Киев, то им нужны будут люди, которые будут в тылу контролировать территории, которые они будут захватывать», - рассказал Рахманин, добавив, что именно эта функция будет возложена на белорусские войска.

Более того - русские все еще планируют заходить на территорию Украины со стороны не только Черниговской, а еще и Житомирской, Ровенской, Волынской областей.

«Отрезать центральную Украину от западной и брать измором, что называется. Но для этого, опять же, нужны большие массы людей. Понятно, что белорусы как раз для этого и нужны», - рассказал Рахманин, подчеркнув, что враг не отверг плана захвата Киева.

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