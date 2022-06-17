Ученые: Общение с собаками снимает стресс у школьников 17.06.2022, 10:07

Также улучшается успеваемость.

Ученые из британского Университета Линкольна провели исследование по теме влияния общения с собаками на уровень стресса у человека. Исследователи пришли к выводу, что общение с этими четвероногими питомцами способно снижать стресс у школьников и благоприятно влиять на их успеваемость в учебе и на здоровье в целом.

Как говорится в материалах исследования, опубликованного в PLOS ONE, ученые наблюдали за 105 детьми из четырех школ в Великобритании и 44 детьми с особыми образовательными потребностями. Всем испытуемым на момент проведения исследования было по 9 лет.

Результаты эксперимента показали, что у школьников из группы, которая взаимодействовала с собаками, после каждого такого сеанса существенно снижался уровень гормона стресса кортизола.

При этом ученые указывают, что требуются дополнительные исследования для расчета количества времени общения с животными, которое эффективно снижает уровень стресса.

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