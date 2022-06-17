Саботаж на марше

Саботаж на марше3
- Роман Цимбалюк
- 17.06.2022, 10:11
- 3,526
«Пушечное мясо» бросило российских командиров и разбежалось по кустам.
Подразделения 1 армейского корпуса вышли на новый уровень отказов от выполнения боевых действий.
"Доблестная" армия наемников бросилась наутек
Назначение нового командира 1 армейского корпуса террористов во временно оккупированной Донецкой области не способствовало улучшению ситуации в подчиненных воинских частях.
Скорее, наоборот – пока полковник Сеньков вникает в оперативную обстановку, все его войско теряет последние остатки боевой готовности.
Утром 16 июня при попытке развития наступления на Бахмутском направлении 1 мотострелковый батальон 1 отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08801, Кальмиусское) 1 армейского корпуса псевдореспублики в полном составе отказался выполнять задание по прорыву позиций Вооруженных Сил и разбежался по местности, бросив свои позиции.
Искали с собаками, но не помогло
С целью "возвращения личного состава 1 МСБ в ряды бригады" сформировали поисковые группы во главе с офицерами штаба 1 ОМСБр, однако поиски оказались безуспешными.
Сейчас с "ситуацией" разбираются подразделения "министерства государственной безопасности" российских террористов, которые действуют в Донецкой области.
Роман Цимбалюк, Telegram