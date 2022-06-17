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Саботаж на марше

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  • Роман Цимбалюк
  • 17.06.2022, 10:11
  • 3,526
Саботаж на марше
Роман Цимбалюк

«Пушечное мясо» бросило российских командиров и разбежалось по кустам.

Подразделения 1 армейского корпуса вышли на новый уровень отказов от выполнения боевых действий.

"Доблестная" армия наемников бросилась наутек

Назначение нового командира 1 армейского корпуса террористов во временно оккупированной Донецкой области не способствовало улучшению ситуации в подчиненных воинских частях.

Скорее, наоборот – пока полковник Сеньков вникает в оперативную обстановку, все его войско теряет последние остатки боевой готовности.

Утром 16 июня при попытке развития наступления на Бахмутском направлении 1 мотострелковый батальон 1 отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08801, Кальмиусское) 1 армейского корпуса псевдореспублики в полном составе отказался выполнять задание по прорыву позиций Вооруженных Сил и разбежался по местности, бросив свои позиции.

Искали с собаками, но не помогло

С целью "возвращения личного состава 1 МСБ в ряды бригады" сформировали поисковые группы во главе с офицерами штаба 1 ОМСБр, однако поиски оказались безуспешными.

Сейчас с "ситуацией" разбираются подразделения "министерства государственной безопасности" российских террористов, которые действуют в Донецкой области.

Роман Цимбалюк, Telegram

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