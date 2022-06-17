Новости банков за неделю 17.06.2022, 10:22

Новое ограничение нетрудовых доходов и другие.

Самое любопытное — ограничения на снятие белорусских рублей по картам системы «Мир». Большинство банков, работающих с системой, поставили лимит на 500 рублей в неделю, некоторые добавили сверху еще и комиссию за снятие. Помните, как в апреле владельцы зарубежных карт зарабатывали на разнице курсов? Кажется, здесь похожая ситуация, пишет «Онлайнер».

Национальный банк Республики Беларусь оценил 100 российских рублей в 4,5014. Однако белорусские банки покупают российскую валюту по курсу 3,6, а продают в лучшем случае по 4,4995.

Из этого следует, что владелец заграничной карты «Мир» может снять, например, 10 000 российских рублей и поменять их на 360 белорусских рублей. А если снимать сразу белорусские, то конвертация идет по курсу, близкому к значению Нацбанка.

Если это будет хотя бы 4,4, то 10 000 «России» становятся 440 «зайчиками». 22% пассивного дохода!

Число наших гастарбайтеров в России и прочих владельцев российских карт точно неизвестно, но многие из них получают деньги как раз на карты «Мир», а некоторые еще и дублируют карты, чтоб семьи получали их зарплаты в онлайн-режиме. Хотя... При таких схемах можно и не работать, но крутить деньги через наши и российские счета и удваивать капитал за четыре оборота:

100 рублей + 22% = 122 рубля; 122 рубля + 22% = 148,84 рубля; 148,84 рубля + 22% = 181,58 рубля; 181,48 + 22% = 221,53 рубля.

Впрочем, официальных разъяснений на эту тему нет.

Про кредиты

Мы уже писали про возвращение замороженных весной кредитов. Быстрее всего возвращается потребительское кредитование, сегодня таких продуктов порядка 60. Кредитов на недвижимость чуть больше 20.

На этой неделе «Белгазпромбанк» вернул потребителям кредиты по программе «Скоро новоселье».

Ее основные условия:

кредитование под залог (ипотека по указу №130 от 16.04.2020 г.) и поручительство одного-двух (зависит от суммы) физических лиц;

минимальный первый взнос — 30%;

ставка плавающая, зависит от ставки рефинансирования, в данные момент это 12%, к ней добавляется 13,9%, в итоге на данный момент — 25,9%;

срок погашения — от 3 месяцев до 20 лет.

В данный момент — это дорогой кредит, однако больше половины других жилищных ссуд выдается либо на льготных условиях с господдержкой, либо по партнерским программам.

Про вклады

«Банк „БелВЭБ“» поднял ставки по валютным вкладам. Например, депозит «Персональный» в долларах принимается по ставке от 6,7% до 8% годовых. Вклад можно открыть на 3, 7, 13 или 24 месяца. Максимальные проценты при вложении на 13 месяцев. Условия в евро почти такие же, только ставки от 6,7% до 7,5%, максимум тоже на 13 месяцев. Также поднялись ставки по депозитам «Универсальный безотзывный» (максимум в долларах — 7,7%, в евро — 7,2%) и «Сберегательный вкл@д» (максимум в долларах — 7,9%, в евро — 7,4%).

Однако в последние недели ставки по вкладам менялись разнонаправленно. К примеру, «Банк ВТБ» (Беларусь) снижает ставки по депозитам в долларах где-то на 0,4%, где-то на 1,2%. Причина — следование за динамикой рынка.

Принципиальных изменений на рынке депозитов сейчас не происходит. Ставки довольно высоки и в рублях, и в валюте. Раньше подобное наблюдалось лишь и периоды быстрого падения рубля. Предложений много, банки готовы открыть почти сотню разных рублевых и валютных депозитов.

Про все остальное

«Паритетбанк» повысил лимит снятия наличной валюты со счетов и карт. Теперь можно получить $20 000 и 5000 евро однократно или суммарно в течение 30 дней. Заказывать деньги нужно за 10 дней. Новое правило действует с 14.06.2022 г. Еще несколько банков повысили лимиты на прошлой неделе, мы писали об этом.

Больше половины банков сообщают об изменениях вознаграждений за операции: открытие и обслуживание счетов и карт, разного рода дополнительные услуги. Перечислять все банки и перемены выйдет слишком длинно. Скажем только, почти все анонсированные изменения вступают в силу во второй половине месяца. По общему впечатлению все скорее дорожает. Но основная масса таких платежей невелика, если клиент не ведет домашней бухгалтерии и по его счету идет постоянное движение, то он, скорее всего, не заметит новых платежей за услуги, как не замечал старых.

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