Лукашенко хочет «растаскивать» людей из Минска 17.06.2022, 10:26

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Диктатор хочет переселять жителей столицы в Бобруйск.

Лукашенко в Бобруйске потребовал о руководства области до 1 января навести порядок там, куда его не планировали везти. По его словам, надо растаскивать людей из столицы.

«Все льготы из Минска перенести к нему. На тех условиях, что в Минске. Стягивать в Минск со всей Беларуси, наверное, неправильно. Минск скоро задохнется. Надо растаскивать людей по всей стране», — распорядился Лукашенко.

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