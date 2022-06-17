Лукашенко хочет «растаскивать» людей из Минска
- 17.06.2022, 10:26
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Диктатор хочет переселять жителей столицы в Бобруйск.
Лукашенко в Бобруйске потребовал о руководства области до 1 января навести порядок там, куда его не планировали везти. По его словам, надо растаскивать людей из столицы.
«Все льготы из Минска перенести к нему. На тех условиях, что в Минске. Стягивать в Минск со всей Беларуси, наверное, неправильно. Минск скоро задохнется. Надо растаскивать людей по всей стране», — распорядился Лукашенко.